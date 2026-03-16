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Municipales Besançon: la maire sortante écologiste distancée par LR

ATS

16.3.2026 - 08:14

La maire sortante de Besançon, l'écologiste Anne Vignot, est largement distancée par le candidat LR Ludovic Fagaut à l'issue du premier tour des municipales, dans cette ville dirigée par la gauche de manière quasi ininterrompue depuis plus d'un siècle. A Mulhouse, six listes sont en mesure d'accéder au second tour.

La maire sortante de Besançon, l'écologiste Anne Vignot, est largement distancée par le candidat LR Ludovic Fagaut à l'issue du premier tour des municipales (archives).
La maire sortante de Besançon, l'écologiste Anne Vignot, est largement distancée par le candidat LR Ludovic Fagaut à l'issue du premier tour des municipales (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 08:14

A Besançon, Anne Vignot, candidate d'une alliance Ecologistes-PS-PCF, obtient 32,20% des voix, derrière Ludovic Fagaut (40,38%), soutenu par le MoDem.

La candidate LFI Séverine Véziès est également qualifiée pour le second tour avec 10,56% des suffrages. Elle a appelé dès dimanche soir la maire sortante «à lancer des négociations». Pendant la campagne, Anne Vignot avait indiqué qu'elle étudierait une telle proposition «sous conditions».

Les listes des candidats du RN, Jacques Ricciardetti (8,77%), et la liste Horizons-Renaissance d'Eric Delabrousse (5,60%), ne sont pas qualifiées pour le deuxième tour, mais sont fusionnables.

Avant le premier tour, Jacques Ricciardetti avait annoncé, lors d'un débat sur Ici Franche-Comté, qu'il tendrait la main à Ludovic Fagaut entre les deux tours, mais le candidat LR avait exclu tout rapprochement avec «les extrêmes». Anne Vignot a appelé à «résister à une forme de trumpisation de Besançon», fustigeant «une droite qui s'est affirmée comme une droite dure, qui aspire même les voix du RN».

A Mulhouse: 1er tour «émietté»

A Mulhouse, la plus grande ville du Haut-Rhin (107'000 habitants), six listes sont en mesure d'accéder au 2e tour, après un 1er tour extrêmement émietté, selon les résultats annoncés par la maire sortante, Michèle Lutz.

La sortante divers droite est légèrement en tête avec 17,60% des suffrages exprimés, talonnée par le candidat écologiste Loïc Minery (15,94%), qui mène une union de la gauche sans La France insoumise.

Suivent deux candidats sans étiquette, Frédéric Marquet (14,26%), proche du centre-droit, et Annouar Sassi (14,16%), plutôt classé à gauche. La liste du Rassemblement national menée par Christelle Ritz obtient 13,63% des voix et celle de Renaissance, menée par Lara Million, 13,25%.

«C'est une situation assez inédite, nous ne l'avons jamais vécue à Mulhouse», a souligné au micro de France 3 Alsace Michèle Lutz, soulignant que «60% des électeurs ne se sont pas déplacés». Précisément, la participation a atteint 42,78%.

La maire sortante n'a pas voulu dire avec quelles listes elle ouvrirait des discussions en vue d'une possible fusion. Aucune autre candidature ne passe la barre des 5% permettant de fusionner avec une autre liste.

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