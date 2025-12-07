Bethléem a retrouvé un peu de joie samedi soir. Le traditionnel spectacle des illuminations de la ville de naissance de Jésus à l'approche de Noël a été inauguré en grande pompe, après deux années d'annulation du fait de la guerre à Gaza.

Le traditionnel spectacle des illuminations de Bethléem à l'approche de Noël a été inauguré en grande pompe, après deux années d'annulation du fait de la guerre à Gaza. ATS

Keystone-SDA ATS

En présence du maire de la ville Nicola Canawati, et de représentants de diverses confessions chrétiennes, le grand arbre de Noël surmonté d'une étoile rouge scintillante s'est éclairé sous les vivats d'une foule compacte assemblée sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité construite sur la grotte où la tradition chrétienne situe la naissance du Christ.

L'ambiance est éclectique mêlant fanfare de cornemuses des scouts palestiniens et «Jingle Bells». Dans la foule, des vendeurs de café, tout ce qu'il y a de plus oriental, côtoient des pères Noël, manteaux pourpres et barbes blanches, qui écoulent des stocks de bonnets à pompons.

La saison est lancée, qui ne s'arrêtera pas au Noël catholique du 25 décembre mais se prolongera jusqu'à la fête orthodoxe, le 7 janvier. En 2023 et 2024, la municipalité de Bethléem, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, avait annulé les festivités de rue du temps de Noël par solidarité avec les Palestiniens de Gaza, sous les bombes de l'armée israélienne.

Aujourd'hui, plus de deux ans après la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, une trêve très fragile tient tant bien que mal à Gaza, depuis bientôt deux mois.

«Résilience»

Mais la Cisjordanie reste en proie à une violence endémique liée au conflit israélo-palestinien. Si les chrétiens fêteront à Noël la naissance de Jésus, Dieu fait homme, «Prince de la paix» et sauveur du monde, ils sont loin d'être les seuls à marquer le début des illuminations de Bethléem, ville aujourd'hui largement musulmane.

La tête couverte d'un hijab, Abir Shtaya, 27 ans, qui travaille à l'université Al-Zaytoonah de Salfit, dans le nord de la Cisjordanie, a bravé les barrages israéliens pour venir. «Nous voulons célébrer et être avec nos frères et soeurs à Bethléem pour profiter de cette journée», dit-elle. «Après tout ce qui s'est passé et vu la situation [actuelle], c'est comme un symbole de résilience».

Sur la place, des religieuses en habit croisent des parents qui achètent des ballons à leurs enfants. L'air est empli de rires, et la pluie, une bénédiction après une année particulièrement sèche, ne gâche en rien la fête. Originaire de Chine mais vivant en Israël depuis des décennies, Liyu Liu est partie tôt de chez elle, dans le nord, pour venir en bus avec un groupe.

«C'est assez émouvant [d'être là] après deux ans de rien d'autre que la guerre et la mort», dit cette femme de 50 ans. Bethléem vit principalement du tourisme religieux. Le 7 octobre 2023 a coupé net l'afflux des pèlerins qui avaient repris le chemin des Lieux saints après deux années d'interruption quasi-totale à cause de la pandémie de Covid.

«C'est calme»

Depuis quelques mois, on observe un timide retour: des petits groupes venus surtout d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. Mais les gens qui souhaiteraient venir en pèlerinage «continuent à avoir peur puisqu'il n'y a pas de fin de la guerre officiellement», relève Fabien Safar, guide et directeur de la société Terra Dei, organisatrice de pèlerinages en Terre Sainte.

«Les gens s'inquiètent aussi avec la situation au Liban [et se demandent] ce qui va se passer», ajoute-t-il en faisant référence à la récente montée des tensions entre Israël et son voisin du nord faisant craindre une nouvelle guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah. M. Safar se prépare à accueillir trois groupes de pèlerins fin décembre, après deux Noël sans clients.

«Ca fait du bien», dit-il, mais même s'il a «déjà quelques réservations à partir du mois de février», la «reprise réelle» viendra selon lui en 2027» et «dépendra évidemment de l'évolution de la situation avec le Liban et de l'avenir de Gaza».

«Le Covid c'était mauvais mais rien en comparaison de ces deux dernières années», maugrée Mike Shahen, 43 ans, qui tient un magasin de céramique sur la place de la Mangeoire. Le retour des lumières de la ville, espère-t-il, est «un message pour le monde que c'est calme» ici.