  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Liban 22 tonnes de médicaments en route pour Beyrouth : l'OMS ouvre un corridor terrestre inédit

ATS

21.3.2026 - 21:17

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a expédié samedi un premier convoi de matériel médical vers Beyrouth depuis sa plateforme logistique d’urgence à Dubaï. L’annonce a été faite par son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le système de santé libanais est confronté à une pression croissante due à l'augmentation des besoins, aux déplacements massifs de population et aux pénuries de médicaments, de fournitures et de carburant (image d’illustration).
Le système de santé libanais est confronté à une pression croissante due à l'augmentation des besoins, aux déplacements massifs de population et aux pénuries de médicaments, de fournitures et de carburant (image d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

21.03.2026, 21:17

L'agence onusienne a dépêché 22 tonnes de «médicaments vitaux, de matériel de traumatologie et d'urgence», a précisé M. Tedros sur X. Ces quantités permettront de prendre en charge les soins de 50'000 patients, dont 40'000 interventions chirurgicales, a-t-il précisé.

«Il s'agit du premier convoi par la route empruntant un corridor terrestre multinational depuis la plateforme logistique mondiale de l'OMS à Dubaï, qui a mis en place un nouvel itinéraire pour assurer la continuité de l'acheminement des fournitures malgré les perturbations logistiques croissantes au Moyen-Orient», a expliqué M. Tedros.

«Méthodes d'amateur». Comment les Etats-Unis ont sous-estimé la résistance iranienne

«Méthodes d'amateur»Comment les Etats-Unis ont sous-estimé la résistance iranienne

Le convoi devrait arriver à Beyrouth d'ici une semaine. Le Liban a été entraîné dans le conflit israélo-palestinien lorsque le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël le 2 mars pour venger la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors d'attaques israélo-américaines.

Israël a riposté par des frappes massives à travers le Liban et des incursions terrestres dans la zone frontalière, faisant plus de 1000 morts selon les autorités libanaises.

Système de santé sous pression

Le système de santé libanais est confronté à une pression croissante due à l'augmentation des besoins, aux déplacements massifs de population et aux pénuries de médicaments, de fournitures et de carburant, a fait valoir M. Tedros.

Le patron de l'OMS a rendu hommage aux personnels de santé qui «continuent de travailler dans des conditions difficiles» dans le pays.

L'Iran frappe le Qatar. Trump menace: Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays innocent...»

L'Iran frappe le QatarTrump menace: Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays innocent...»

L'OMS a recensé 63 attaques contre des établissements de santé au Liban depuis le 2 mars, faisant 51 morts et 91 blessés.

La base logistique de l'OMS à Dubaï a traité l'an dernier plus de 500 commandes d'urgence pour 75 pays à travers le monde.

Ses opérations ont été brièvement suspendues au début du conflit au Moyen-Orient en raison de l'insécurité, des fermetures de l'espace aérien et du blocage du détroit d'Ormuz. L'OMS a alors envisagé des voies d'accès terrestres.

Les plus lus

Des dizaines de milliers de Tchèques manifestent contre Babis
L’Iran cible le cœur nucléaire d'Israël, une vingtaine de blessés
«On ne va pas se laisser marcher dessus» : des milliers de Sud-Africains protestent contre Trump