L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a expédié samedi un premier convoi de matériel médical vers Beyrouth depuis sa plateforme logistique d’urgence à Dubaï. L’annonce a été faite par son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le système de santé libanais est confronté à une pression croissante due à l'augmentation des besoins, aux déplacements massifs de population et aux pénuries de médicaments, de fournitures et de carburant (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

L'agence onusienne a dépêché 22 tonnes de «médicaments vitaux, de matériel de traumatologie et d'urgence», a précisé M. Tedros sur X. Ces quantités permettront de prendre en charge les soins de 50'000 patients, dont 40'000 interventions chirurgicales, a-t-il précisé.

«Il s'agit du premier convoi par la route empruntant un corridor terrestre multinational depuis la plateforme logistique mondiale de l'OMS à Dubaï, qui a mis en place un nouvel itinéraire pour assurer la continuité de l'acheminement des fournitures malgré les perturbations logistiques croissantes au Moyen-Orient», a expliqué M. Tedros.

Le convoi devrait arriver à Beyrouth d'ici une semaine. Le Liban a été entraîné dans le conflit israélo-palestinien lorsque le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël le 2 mars pour venger la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors d'attaques israélo-américaines.

Israël a riposté par des frappes massives à travers le Liban et des incursions terrestres dans la zone frontalière, faisant plus de 1000 morts selon les autorités libanaises.

Système de santé sous pression

Le système de santé libanais est confronté à une pression croissante due à l'augmentation des besoins, aux déplacements massifs de population et aux pénuries de médicaments, de fournitures et de carburant, a fait valoir M. Tedros.

Le patron de l'OMS a rendu hommage aux personnels de santé qui «continuent de travailler dans des conditions difficiles» dans le pays.

L'OMS a recensé 63 attaques contre des établissements de santé au Liban depuis le 2 mars, faisant 51 morts et 91 blessés.

La base logistique de l'OMS à Dubaï a traité l'an dernier plus de 500 commandes d'urgence pour 75 pays à travers le monde.

Ses opérations ont été brièvement suspendues au début du conflit au Moyen-Orient en raison de l'insécurité, des fermetures de l'espace aérien et du blocage du détroit d'Ormuz. L'OMS a alors envisagé des voies d'accès terrestres.