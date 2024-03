Le gouvernement américain de Joe Biden, fervent catholique, célèbre Pâques dimanche, mais aussi la journée internationale de la visibilité transgenre, au grand dam des conservateurs qui crient au «blasphème».

ATS

La journée de défense des droits des personnes transgenres, célébrée à travers le monde le 31 mars, survient cette année le même jour que le dimanche de Pâques, dont la date change tous les ans.

La polémique est partie de la publication vendredi d'un communiqué de la Maison Blanche reconnaissant cette journée internationale, célébrée par Joe Biden depuis le début de son mandat. Une déclaration qualifiée de «blasphématoire» par une porte-parole de Donald Trump, qui a accusé samedi l'administration Biden de mener une «attaque (...) contre la foi chrétienne», et appelé à des «excuses».

«La présidence Biden a trahi le principe central de Pâques, à savoir la résurrection de Jésus-Christ», a encore fustigé le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qualifiant la démarche de «scandaleuse et odieuse».

«Biden se bat pour rassembler les gens»

La Maison Blanche, a accusé en retour les républicains de chercher «à diviser» et condamné une «rhétorique haineuse et malhonnête». Le président «Biden se bat pour rassembler les gens et défendre la dignité et les libertés de chaque Américain» et «n'abusera jamais de sa foi à des fins politiques ou lucratives», a déclaré le porte-parole Andrew Bates.

Donald Trump, qui multiplie les appels du pied aux milieux évangéliques depuis son élection en 2016, a annoncé plus tôt cette semaine un partenariat avec une star de la musique country pour proposer des bibles, vendues 59,99 dollars l'exemplaire.

Soulignant les discriminations subies par les personnes transgenres, le sénateur démocrate et pasteur Raphael Warnock a rejeté dimanche les accusations des conservateurs, les qualifiant de «contraires à la foi chrétienne». «Dans un moment comme celui-ci, nous avons besoin de voix, en particulier de voix pieuses, qui utilisent notre foi non pas comme une arme pour écraser les autres, mais comme un pont pour nous rassembler», a-t-il déclaré sur CNN.

ATS