Joe Biden a décoré jeudi sous des applaudissements nourris l'ex-élue républicaine Liz Cheney, féroce critique du président élu Donald Trump. Le républicain a averti que Mme Cheney pourrait avoir de «gros problèmes» avec la justice une fois qu'il aura pris ses fonctions.

Joe Biden a choisi de distinguer la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, qui a vice-présidé une commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. KEYSTONE

Keystone-SDA, olpe ATS

Avant de remettre à 20 personnalités au total la «Médaille présidentielle de la citoyenneté», le président démocrate sortant a salué les «élus qui, dans des périodes difficiles, ont agi avec honneur et droiture pour assurer que notre démocratie tienne ses promesses».

Joe Biden a choisi de distinguer la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, qui a vice-présidé une commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, ainsi que le président de cette commission, l'élu démocrate du Mississippi Bennie Thompson.

Porte-voix des anti-Trump

Tous deux ont été ovationnés par une salle debout lorsqu'ils sont montés sur une estrade, à la Maison Blanche, pour recevoir cette médaille décernée en récompense d'«actions exemplaires au service du pays».

En ce qui concerne Liz Cheney, la Maison Blanche avait souligné dans un communiqué qu'elle avait «dépassé les clivages partisans afin de défendre les idéaux de notre nation.» Liz Cheney est devenue depuis plusieurs années la porte-voix des anti-Trump au sein du camp républicain, et l'une des personnalités les plus détestées dans le camp trumpiste.

L'ancienne élue du Wyoming (nord-ouest) a fait campagne aux côtés de Kamala Harris, la candidate démocrate défaite par Donald Trump en novembre.

Menaces de poursuites

Le républicain, qui prêtera serment le 20 janvier, a menacé de poursuites ceux qu'il perçoit comme ses ennemis, qu'il s'agisse de politiques ou de journalistes. Il a aussi promis de libérer les personnes condamnées et emprisonnées pour leur participation à l'attaque du siège du Congrès américain, au moment où les parlementaires se préparaient à confirmer l'élection de Joe Biden.

Ce dernier, humilié par le prochain retour au pouvoir de son grand rival, impopulaire et affaibli par l'âge, multiplie les mesures destinées soit à consolider son bilan, soit à établir le plus fort contraste possible avec Donald Trump.