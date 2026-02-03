  1. Clients Privés
Affaire Epstein Bill et Hillary Clinton témoigneront fin février devant le Congrès

ATS

3.2.2026 - 21:05

Bill et Hillary Clinton seront auditionnés séparément fin février par une commission du Congrès américain, a annoncé cette dernière qui enquête sur l'affaire Epstein. Elle avait menacé le couple de poursuites s'il ne venait pas témoigner.

Bill et Hillary Clinton seront auditionnés séparément fin février par une commission du Congrès américain (archives).
Bill et Hillary Clinton seront auditionnés séparément fin février par une commission du Congrès américain (archives).
sda

Keystone-SDA

03.02.2026, 21:05

L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine témoignera le 26 février, a indiqué la commission dans un communiqué, tandis que l'ex-président démocrate (1993-2001) sera entendu le 27 février.

La commission souhaite entendre Bill Clinton en raison de ses liens d'amitié avec le criminel sexuel, et Hillary Clinton pour ce qu'elle sait de ces liens entre son époux et le financier mort en prison en 2019. «Personne n'est au-dessus des lois, et cela inclut les Clinton», a déclaré le chef républicain de cette commission, James Comer, cité dans le communiqué.

Refusant de comparaître depuis plusieurs mois, le couple avait effectué un revirement lundi soir, peu avant un vote à la Chambre des représentants sur une procédure d'entrave au Congrès à leur encontre. Des poursuites auraient été alors recommandées au ministère de la Justice, et le couple aurait encouru jusqu'à un an de prison. Pour James Comer, «les Clinton ont complètement cédé» en raison de cette procédure.

Leurs auditions seront filmées et l'objet d'une transcription écrite, a précisé le responsable républicain, qui a dit avoir «hâte d'interroger les Clinton dans le cadre de notre enquête sur les crimes horribles d'Epstein et de (Ghislaine) Maxwell», la complice du financier qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison.

Motivations politiques dénoncées

Bill et Hillary Clinton dénoncent de leur côté des motivations purement politiques de la part des républicains. «Ils ont négocié de bonne foi, vous ne l'avez pas fait. Ils vous ont dit sous serment ce qu'ils savaient, mais vous vous en fichez», avait déclaré lundi le porte-parole de l'ex-président.

«L'ancien président et l'ancienne secrétaire d'Etat seront là. Ils ont hâte de créer un précédent qui s'applique pour tout le monde», a ajouté ce porte-parole, Angel Urena.

Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé de Jeffrey Epstein et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie. L'ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance des crimes de Jeffrey Epstein et n'est pas inquiété par la justice en ce qui concerne sa relation avec le criminel sexuel.

