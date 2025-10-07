  1. Clients Privés
«Des morceaux de corps déchiquetés» Birmanie : l'armée bombarde un festival, au moins 40 morts

ATS

7.10.2025 - 21:23

L’armée birmane a mené lundi un raid aérien meurtrier contre une foule réunie pour la fête bouddhiste des Lumières et une manifestation anti-junte. L’attaque a fait plus de 40 morts, dont des enfants, selon des témoins et les organisateurs.

Des fidèles célèbrent la pleine lune de Thadingyut, le lundi 6 octobre 2025, à Yangon, en Birmanie.
Des fidèles célèbrent la pleine lune de Thadingyut, le lundi 6 octobre 2025, à Yangon, en Birmanie.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

07.10.2025, 21:23

Pour sa part l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, qui évoque cette attaque dans un communiqué publié mardi soir, fait état, citant des témoins, de 17 à 20 tués dans cette attaque. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir à Chaung U (centre) pour cette fête qui marque la fin du carême bouddhiste.

Bombardement à l'aide d'un parapente motorisé

L'armée a bombardé la manifestation, notamment à l'aide d'un parapente motorisé, a déclaré à l'AFP une membre du comité de la commune voisine de Monywa, organisatrice du festival.

Gouvernement. Une vingtaine de lycéens tués dans une frappe aérienne en Birmanie

GouvernementUne vingtaine de lycéens tués dans une frappe aérienne en Birmanie

Selon cette femme, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, le public était rassemblé pour la fête et aussi pour manifester contre la junte au pouvoir quand aux alentours de 19h00 les bombardements ont commencé, tuant plus de 40 personnes et faisant 80 blessés.

«Le comité a alerté les gens et un tiers de la foule a réussi à s'enfuir», a-t-elle ajouté. «Mais un parapente motorisé a survolé la foule», larguant deux bombes sur le centre du rassemblement.

«Les gens tenaient des bougies, et la minute d'après, ils étaient par terre, en morceaux. Des enfants ont été complètement déchiquetés», a poursuivi la membre du comité, qui ne se trouvait par sur les lieux mais a assisté aux funérailles de victimes mardi. «Ce matin, nous étions encore en train de ramasser des morceaux de corps sur le sol, des membres, des morceaux de corps déchiquetés», a-t-elle ajouté.

Un témoin, habitant de Chaung U, a confirmé ce bilan. Selon lui, les gens ont tenté de courir lorsqu'ils ont réalisé que le parapente motorisé volait au-dessus de leur tête. «Le parapente a largué deux bombes», a-t-il dit à l'AFP, s'exprimant lui aussi sous couvert d'anonymat.

Droits humains. Plus de 500 civils tués en Birmanie depuis le séisme de mars

Droits humainsPlus de 500 civils tués en Birmanie depuis le séisme de mars

Il a indiqué avoir assisté mardi aux obsèques de neuf de ses amis. Un média local a également fait état d'une quarantaine de morts. Un porte-parole de la junte n'a pas pu être joint mardi soir pour commenter ces informations.

Dans son communiqué, Amnesty estime que cette attaque nocturne «devrait servir de signal d'alarme effrayant pour montrer que les civils en Birmanie ont besoin d'une protection urgente».

«La communauté internationale a peut-être oublié le conflit en Birmanie, mais l'armée birmane profite de la diminution de la surveillance pour commettre des crimes de guerre en toute impunité», écrit Joe Freeman, chercheur d'Amnesty International sur la Birmanie, dans le communiqué.

