Birmanie La junte dit avoir repris une ville clé

ATS

20.8.2025 - 10:45

La junte birmane a déclaré mercredi avoir repris à la coalition rebelle le contrôle d'une ville stratégique dans l'est du pays. Ce dernier est le théâtre d'une âpre bataille à la suite du coup d'État de 2021.

Le chef de la junte Min Aung Hlaing dirige la Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février 2021 (archives).
Le chef de la junte Min Aung Hlaing dirige la Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février 2021 (archives).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:45

La ville de Demoso, située à 105 kilomètres à l'est de la capitale Naypyidaw, est revenue dans le giron des forces gouvernementales mardi, à l'issue de 16 jours de combats, a précisé le journal officiel Global New Light of Myanmar.

«Certains membres des forces de sécurité ont été blessés et sont décédés», a ajouté sans plus de précisions ce quotidien, qui publie une photo montrant des soldats posant devant un panneau portant l'inscription «Bienvenue à Demoso».

Six corps de combattants de la coalition rebelle alliant forces pro-démocratie et ethniques ont été retrouvés sur place, a ajouté cette source.

L'annonce de cette conquête intervient au moment où la junte s'efforce d'accroître son emprise territoriale avant les élections législatives qu'elle veut organiser à partir du 28 décembre.

Scrutin critiqué

Ce scrutin a été critiqué par l'opposition, qui y voit une manoeuvre destinée à légitimer le pouvoir de la junte après que celle-ci a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

«Tous les groupes révolutionnaires sont invités à s'unir au peuple pour résister et surmonter ce piège», a déclaré dans un communiqué le «gouvernement d'unité nationale», autoproclamé et en exil.

A ce jour, seule 40% de la population a pu être recensée en vue du scrutin, dans ce pays de plus de 50 millions d'habitants dont de larges régions échappent au contrôle de la junte.

La Birmanie est en proie à une guerre civile depuis le coup d'État de février 2021, qui a refermé une décennie de timide transition démocratique.

