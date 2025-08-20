La junte birmane a déclaré mercredi avoir repris à la coalition rebelle le contrôle d'une ville stratégique dans l'est du pays. Ce dernier est le théâtre d'une âpre bataille à la suite du coup d'État de 2021.

Le chef de la junte Min Aung Hlaing dirige la Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février 2021 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La ville de Demoso, située à 105 kilomètres à l'est de la capitale Naypyidaw, est revenue dans le giron des forces gouvernementales mardi, à l'issue de 16 jours de combats, a précisé le journal officiel Global New Light of Myanmar.

«Certains membres des forces de sécurité ont été blessés et sont décédés», a ajouté sans plus de précisions ce quotidien, qui publie une photo montrant des soldats posant devant un panneau portant l'inscription «Bienvenue à Demoso».

Six corps de combattants de la coalition rebelle alliant forces pro-démocratie et ethniques ont été retrouvés sur place, a ajouté cette source.

L'annonce de cette conquête intervient au moment où la junte s'efforce d'accroître son emprise territoriale avant les élections législatives qu'elle veut organiser à partir du 28 décembre.

Scrutin critiqué

Ce scrutin a été critiqué par l'opposition, qui y voit une manoeuvre destinée à légitimer le pouvoir de la junte après que celle-ci a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

«Tous les groupes révolutionnaires sont invités à s'unir au peuple pour résister et surmonter ce piège», a déclaré dans un communiqué le «gouvernement d'unité nationale», autoproclamé et en exil.

A ce jour, seule 40% de la population a pu être recensée en vue du scrutin, dans ce pays de plus de 50 millions d'habitants dont de larges régions échappent au contrôle de la junte.

La Birmanie est en proie à une guerre civile depuis le coup d'État de février 2021, qui a refermé une décennie de timide transition démocratique.