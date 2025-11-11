La Compagnie d'électricité de la République dominicaine reconnait un «black-out» sans préciser l'étendue de la coupure alors que des journalistes de l'AFP à Saint-Domingue ont constaté l'absence de courant. La circulation du métro de la capitale a été interrompue.

La République dominicaine est un pays de plus de 11 millions d'habitants qui a accueilli quelques 8 millions de touristes en 2022 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'Entreprise de Transmission d'Électricité (ETED) informe que le service d'énergie électrique connaît actuellement une panne générale due à une avarie survenue dans le système de transmission», a annonce dans un communiqué l'entreprise qui précise «travailler» pour rétablir le courant «le plus rapidement possible».

Une agence de transports nationale a indiqué que le service de métro avait été interrompu. «A 13h25 (18h25 suisses), les sous-stations électriques Paraíso et Isabela, qui alimentent les Lignes 1 et 2 du Métro de Saint-Domingue, ainsi que la Ligne 1 du Téléphérique de Saint-Domingue, sont tombées hors service en raison de la déconnexion du Système Électrique National Interconnecté (SENI), provoquant la suspension immédiate du service dans ces deux systèmes de transport», a annoncé l'Office pour le Réaménagement des Transports (OPRET) dans un communiqué, soulignant que les passagers ont pu être évacués.

