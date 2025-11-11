  1. Clients Privés
Etendue inconnue «Black-out» en République dominicaine, métro coupé à Saint-Domingue

ATS

11.11.2025 - 21:28

La Compagnie d'électricité de la République dominicaine reconnait un «black-out» sans préciser l'étendue de la coupure alors que des journalistes de l'AFP à Saint-Domingue ont constaté l'absence de courant. La circulation du métro de la capitale a été interrompue.

La République dominicaine est un pays de plus de 11 millions d'habitants qui a accueilli quelques 8 millions de touristes en 2022 (archives).
La République dominicaine est un pays de plus de 11 millions d'habitants qui a accueilli quelques 8 millions de touristes en 2022 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.11.2025, 21:28

«L'Entreprise de Transmission d'Électricité (ETED) informe que le service d'énergie électrique connaît actuellement une panne générale due à une avarie survenue dans le système de transmission», a annonce dans un communiqué l'entreprise qui précise «travailler» pour rétablir le courant «le plus rapidement possible».

Une agence de transports nationale a indiqué que le service de métro avait été interrompu. «A 13h25 (18h25 suisses), les sous-stations électriques Paraíso et Isabela, qui alimentent les Lignes 1 et 2 du Métro de Saint-Domingue, ainsi que la Ligne 1 du Téléphérique de Saint-Domingue, sont tombées hors service en raison de la déconnexion du Système Électrique National Interconnecté (SENI), provoquant la suspension immédiate du service dans ces deux systèmes de transport», a annoncé l'Office pour le Réaménagement des Transports (OPRET) dans un communiqué, soulignant que les passagers ont pu être évacués.

La République dominicaine est un pays de plus de 11 millions d'habitants qui a accueilli quelques 8 millions de touristes en 2022, attirés par ses plages et l'architecture coloniale de Saint-Domingue.

