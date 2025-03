Une collision entre deux cars a fait au moins 37 morts, dont huit enfants, et 30 blessés samedi sur une route proche de la ville d'Uyuni, dans le sud de la Bolivie, a annoncé la police à l'AFP.

Bien que les causes de l'accident n'aient pas encore été confirmées, la police a précisé que l'un des cars aurait changé de voie et se serait retrouvé à contre sens. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Pour l'instant, nous avons la confirmation de 37 morts», a dit Wilson Flores, un responsable de la police bolivienne. Six étrangers figurent parmi les victimes: cinq Péruviens et une fillette allemande de trois ans. Sept autres mineurs ont également été tués au cours de l'accident.

41 personnes blessées ont aussi été transportées à l'hôpital, a indiqué la police. Cet accident s'est produit samedi matin sur une route étroite à double sens entre Potosí et Oruro.

Le procureur de Potosí, Gonzalo Aparicio, a indiqué à l'agence de presse gouvernementale ABI que le conducteur de l'un des autobus, en excès de vitesse, avait changé de voie et se serait retrouvé à contre sens, où il a percuté le véhicule qui venait en sens inverse.

«Pour le moment, on sait que l'un des chauffeurs conduisait en état d'ivresse», a-t-il déclaré. Bien que les causes de l'accident n'aient pas encore été confirmées, la police a précisé que l'un des cars aurait changé de voie et se serait retrouvé à contre sens.

Plus tôt dimanche, les autorités avaient indiqué que l'un des conducteurs, qui se trouve dans un état grave, avait une «haleine chargée en alcool», raison pour laquelle un test sanguin a été effectué.

L'un des cars allait à Oruro, où se déroule ce week-end le carnaval de la ville, l'une des plus grandes fêtes d'Amérique latine qui attire des dizaines de milliers de personnes.

Chaque année, environ 1400 personnes meurent sur les routes boliviennes, principalement du fait de la dangerosité de la conduite des automobilistes et de défaillances mécaniques, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Depuis le début de l'année 2025, 64 personnes sont décédées dans des accidents de la route en Bolivie, a indiqué la police dans un rapport.

Le département de Potosi représente 10,6% du nombre total des accidents mortels dans le pays, selon l'Observatoire bolivien de la sécurité citoyenne.