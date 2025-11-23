L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, en résidence surveillée depuis plusieurs mois, a affirmé dimanche avoir usé d'un fer à souder contre son bracelet électronique dans un moment de «paranoïa», indique la Cour suprême dans un document obtenu par l'AFP.

L’ancien président Jair Bolsonaro, à droite, rencontre le gouverneur de São Paulo, à son domicile où il est placé en résidence surveillée, à Brasilia, lundi 29 septembre 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

M. Bolsonaro a dit «avoir ressenti une certaine paranoïa entre vendredi et samedi due aux médicaments (...) et avoir décidé alors, avec un fer à souder, de manipuler le bracelet électronique», selon ce document.