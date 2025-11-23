  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Brésil Bolsonaro affirme avoir tenté de brûler son bracelet électronique dans un moment de «paranoïa»

Basile Mermoud

23.11.2025

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, en résidence surveillée depuis plusieurs mois, a affirmé dimanche avoir usé d'un fer à souder contre son bracelet électronique dans un moment de «paranoïa», indique la Cour suprême dans un document obtenu par l'AFP.

L’ancien président Jair Bolsonaro, à droite, rencontre le gouverneur de São Paulo, à son domicile où il est placé en résidence surveillée, à Brasilia, lundi 29 septembre 2025.
L’ancien président Jair Bolsonaro, à droite, rencontre le gouverneur de São Paulo, à son domicile où il est placé en résidence surveillée, à Brasilia, lundi 29 septembre 2025.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.11.2025, 18:14

M. Bolsonaro a dit «avoir ressenti une certaine paranoïa entre vendredi et samedi due aux médicaments (...) et avoir décidé alors, avec un fer à souder, de manipuler le bracelet électronique», selon ce document.

Les plus lus

Trois à la suite ! L'Italie conserve sa couronne face à l'Espagne
Montreux : un conducteur ivre provoque un carambolage, plusieurs blessés graves
La frustration de Lando Norris : «On s'est trompé aujourd'hui»
Trump reproche à l’Ukraine son «manque de gratitude» envers les États-Unis
50 des quelque 300 élèves enlevés se sont échappés
MétéoSuisse prévoit un hiver doux malgré certains phénomènes