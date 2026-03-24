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90 jours à domicile Bolsonaro bénéficie d'un aménagement de peine pour raisons «humanitaires»

ATS

24.3.2026 - 19:36

Un juge de la Cour suprême brésilienne a autorisé Jair Bolsonaro à purger sa peine à domicile, à titre temporaire, quand l'ex-président sortira de l'hôpital où il est soigné actuellement pour une bronchopneumonie. Une décision prise pour des raisons «humanitaires».

Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat. Il purgeait depuis la mi-janvier sa peine dans le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia (archives).
Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat. Il purgeait depuis la mi-janvier sa peine dans le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.03.2026, 19:36

24.03.2026, 19:42

«J'autorise l'assignation à résidence humanitaire temporaire (...) pour une durée initiale de 90 jours», a déclaré le juge Alexandre de Moraes dans un document judiciaire obtenu par l'AFP. Ce délai pourra être renouvelé selon les expertises médicales.

Amélioration rénale. Bolsonaro toujours en soins intensifs mais stable

Amélioration rénaleBolsonaro toujours en soins intensifs mais stable

Condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, Jair Bolsonaro, 71 ans, purgeait depuis la mi-janvier sa peine dans le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia.

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