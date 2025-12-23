Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé mardi l'ex-président Jair Bolsonaro à sortir de prison mercredi pour être hospitalisé en vue d'une opération le 25 décembre, selon un document judicaire consulté par l'AFP.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce feu vert a été donné par le magistrat Alexandre de Moraes, chargé du procès lors duquel l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) a été condamné en septembre à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.