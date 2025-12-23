  1. Clients Privés
Condamné pour 27 ans Bolsonaro autorisé à sortir de prison pour être opéré à Noël

ATS

23.12.2025 - 18:54

Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé mardi l'ex-président Jair Bolsonaro à sortir de prison mercredi pour être hospitalisé en vue d'une opération le 25 décembre, selon un document judicaire consulté par l'AFP.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat (archives).
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 18:54

23.12.2025, 19:00

Ce feu vert a été donné par le magistrat Alexandre de Moraes, chargé du procès lors duquel l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) a été condamné en septembre à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.

