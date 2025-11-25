  1. Clients Privés
À court de recours Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

ATS

25.11.2025 - 19:43

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a épuisé tous les recours possibles contre sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, selon un document publié mardi par la Cour suprême. Il devra donc purger sa peine.

Jair Bolsonaro a été reconnu coupable de tentative de coup d'Etat en 2023 au Brésil et condamné à 27 ans et 3 mois d'emprisonnement (archives).
Jair Bolsonaro a été reconnu coupable de tentative de coup d'Etat en 2023 au Brésil et condamné à 27 ans et 3 mois d'emprisonnement (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 19:43

25.11.2025, 19:46

M. Bolsonaro, 70 ans, était assigné à résidence depuis début août mais a été placé en détention provisoire samedi pour «risque élevé de fuite» après avoir tenté de brûler son bracelet électronique.

En septembre, la Cour suprême l'a déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après la victoire de son rival de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d'octobre 2022.

Son appel a été rejeté formellement à la mi-novembre. Avec la publication mardi par la Cour suprême du document certifiant qu'aucun autre recours n'est possible, l'ordre d'exécution de la peine pourrait être émis de façon imminente par le juge chargé du dossier, Alexandre de Moraes.

Tentative de fuite

L'incertitude règne encore au sujet du lieu où l'ancien président (2019-2022) purgera sa peine. Il est en détention provisoire depuis samedi dans les locaux de la police fédérale à Brasilia.

Selon le juge Moraes, M. Bolsonaro a tenté samedi peu après minuit de brûler son bracelet électronique dans l'espoir de s'échapper à la faveur d'une manifestation prévue par ses partisans près de son domicile dans la capitale.

La défense de l'ancien chef d'Etat a invoqué un «état de confusion mentale» dû à la prise de médicaments.

