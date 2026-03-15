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Amélioration rénale Bolsonaro toujours en soins intensifs mais stable

ATS

15.3.2026 - 20:06

L'état de santé de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a montré dimanche des signes d'amélioration, à son troisième jour en soins intensifs, selon l'hôpital où il a été admis.

L'ancien président du Brésil Jair Bolsonaro est toujours en soins intensifs suite à une pneumonie bactérienne (archives).
L'ancien président du Brésil Jair Bolsonaro est toujours en soins intensifs suite à une pneumonie bactérienne (archives).
sda

Keystone-SDA

15.03.2026, 20:06

Son état «s'est stabilisé et sa fonction rénale s'est améliorée», après une détérioration samedi, a précisé l'hôpital. Les médecins ont cependant renforcé le traitement antibiotique pour lutter contre sa pneumonie bactérienne.

Il avait été admis vendredi matin avec une forte fièvre, des sueurs et des frissons, après avoir été transféré depuis la prison de Brasilia où il purge une peine pour tentative de coup d'État.

L'infection pulmonaire est la conséquence d'un épisode de bronchoaspiration, un problème récurrent lié aux séquelles d'un coup de couteau reçu à l'abdomen lors d'un meeting de campagne en 2018.

Depuis, l'ancien président d'extrême droite a subi de nombreuses opérations et souffre de crises de hoquet, parfois accompagnées de vomissements, que ses médecins ont identifiées comme la cause directe de l'infection actuelle. Il suit un traitement antibiotique et une kinésithérapie respiratoire.

Condamné en septembre dernier à 27 ans de prison pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après avoir perdu les élections de 2022 face à Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro purge sa peine au complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia. La Cour suprême lui a refusé plusieurs fois de pouvoir purger sa peine à domicile.

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