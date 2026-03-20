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Moyen-Orient Bombardements sans relâche d'Israël sur l'Iran

ATS

20.3.2026 - 01:46

Israël a lancé vendredi de nouvelles frappes sur l'Iran, que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou estime en passe d'être «décimé». En riposte, Téhéran continue avec des missiles et des drones à cibler les pays du golfe Persique.

Israël a lancé de nouvelles frappes sur l'Iran au 21e jour de la guerre au Moyen-Orient (archives).
Israël a lancé de nouvelles frappes sur l'Iran au 21e jour de la guerre au Moyen-Orient (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 01:46

20.03.2026, 07:02

«Nous gagnons et l'Iran est en train d'être décimé», a affirmé jeudi M. Netanyahou, lors d'une conférence de presse télévisée, assurant que Téhéran n'a plus «la capacité d'enrichir de l'uranium» ni «de produire des missiles balistiques». «Je pense aussi que cette guerre va se terminer bien plus vite que ce que les gens imaginent», a-t-il ajouté, sans donner de calendrier.

Au 21e jour de guerre, ces propos perçus comme rassurants ont calmé les marchés financiers. Wall Street a terminé en baisse modérée et les prix du pétrole sont repartis en légère baisse, le baril de Brent, référence internationale, tournant autour de 107 dollars.

Sur le front de ce conflit devenu régional, les frappes se poursuivent néanmoins vendredi, jour de Norouz, le Nouvel An persan, et de l'Aïd el-Fitr en Arabie saoudite et dans la plupart des pays musulmans. Pays à majorité chiite, l'Iran a lui fixé à samedi la fête marquant la fin du mois de jeûne du ramadan.

Raffinerie ciblée au Koweït

Le golfe Persique est lui encore ciblé par des tirs de missiles et de drones. Les Emirats arabes unis ont dit répondre à des attaques de missiles, l'Arabie saoudite avoir intercepté plusieurs drones, surtout dans l'est du pays, et le Bahreïn avoir maîtrisé l'incendie d'un entrepôt causé par des éclats provenant d'une «agression iranienne».

Au Koweït, une raffinerie, déjà visée jeudi, a subi une nouvelle attaque de drones, provoquant un incendie et la fermeture de plusieurs unités.

En représailles à l'offensive conjointe des Etats-Unis et d'Israël depuis le 28 février, Téhéran vise les intérêts américains dans les pays de la région et les infrastructures énergétiques, alimentant les craintes de répercussions majeures sur l'économie mondiale.

Le prix du gaz en Europe s'est emballé jeudi, poussant le cours du TTF néerlandais, référence européenne, à des niveaux jamais vus depuis 2023.

Moins de gaz

Le Qatar a estimé que sa capacité d'exportation de GNL était réduite de 17%, après les attaques récentes sur son plus important site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) à Ras Laffan. Ces frappes iraniennes ont répondu à celles d'Israël à l'encontre du site offshore de South Pars/North Dome, la plus grande réserve de gaz connue au monde, partagée par Téhéran et Doha.

Le président américain Donald Trump a demandé à Israël de ne plus attaquer les infrastructures énergétiques d'Iran et Benyamin Netanyahou a dit s'y «conform[er]». Mais le milliardaire républicain a aussi menacé de détruire «massivement l'intégralité du gisement» si Téhéran continuait ses attaques.

L'Iran ne fera preuve d'"aucune retenue» si ses infrastructures énergétiques sont à nouveau visées, a prévenu le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi. «Notre réponse à l'attaque israélienne contre nos infrastructures n'a mobilisé qu'une fraction de notre puissance», a-t-il averti.

Inquiets des conséquences, les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont appelé jeudi soir à un «moratoire» sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques, exhortant les parties à une «retenue maximale».

Macron évoque un «cadre onusien»

Après un appel américain d'abord resté lettre morte, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon se sont dit «prêts à contribuer» au moment venu, aux efforts pour sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique pour le pétrole et le gaz mondiaux bloqué de facto par l'Iran.

Mais pour Paris, Rome et Berlin, une implication n'est envisageable qu'après un arrêt des combats. Le président français Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un «cadre onusien» pour une telle mission.

Pour détendre le marché pétrolier, les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont commencé à libérer des stocks de pétrole comme annoncé à la mi-mars. Un total de 426 millions de barils, en majorité du brut, doit être mis à disposition.

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