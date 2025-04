Le chef des Serbes bosniens Milorad Dodik est rentré mercredi en Bosnie où il est recherché pour attaque contre l'ordre constitutionnel, après avoir rencontré à Moscou le président russe. Il a affirmé qu'Interpol avait rejeté une requête de la justice bosnienne de diffuser un mandat d'arrêt international à son encontre.

Recherché en Bosnie, Milorad Dodik s'est finalement rendu à Moscou où il a rencontré mardi le président Poutine, avant de rentrer au pays. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je salue tout le monde, avec la confirmation: je suis arrivé», a déclaré le président de la Republika Srpska (RS), l'entité serbe de Bosnie, dans un entretien accordé à la télévision publique (RTRS) à Banja Luka, le chef-lieu de la RS, dans le nord de la Bosnie.

M. Dodik, 66 ans, est recherché par le Parquet d'Etat de Bosnie dans une enquête pour attaque contre l'ordre constitutionnel, après une série d'actions sécessionnistes menées depuis fin février par les institutions autonomes de la Republika Srpska.

Depuis la fin de la guerre intercommunautaire (1992-1995), la Bosnie est divisée en deux entités autonomes, la RS et la Fédération croato-musulmane.

La justice bosnienne souhaite interroger M. Dodik, mais aussi le président du Parlement de la RS, Nenad Stevandic, et le Premier ministre de l'entité Radovan Viskovic, dans le cadre de cette enquête.

Les trois dirigeants ont refusé de répondre à la convocation des procureurs, et la Cour d'Etat a alors émis le 18 mars un mandat d'arrêt national.

Or leur arrestation a été jugée risquée par la police centrale, qui est en charge de ce genre de dossiers, alors que la police de l'entité serbe refuse de les arrêter.

Puis jeudi dernier, la justice locale a également émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. Dodik parce qu'il avait quitté le pays la semaine dernière pour se rendre d'abord en Serbie, puis en Israël, où il a assisté à une conférence internationale sur l'antisémitisme.

Et il s'est finalement rendu à Moscou où il a rencontré mardi le président Poutine.

Dans l'interview à la RTRS, Milorad Dodik a affirmé avoir été informé par le président serbe Aleksandar Vucic que le secrétariat général d'Interpol avait refusé de diffuser aux pays membres une notice rouge à son encontre, réclamée par un tribunal de Sarajevo.

Appel de Belgrade

«Vucic m'a appelé il y a une heure et demie pour me faire part de la confirmation que la demande de la Serbie avait été acceptée et qu'il n'y aurait pas de notice rouge d'Interpol, parce qu'il s'agit d'un dossier à motivation politique», a-t-il affirmé.

La Serbie, dont M. Dodik est ressortissant également, a adressé une «note de protestation» au secrétariat général d'Interpol pour réclamer le rejet de la requête de la justice bosnienne.

Tout pays membre d'Interpol, comme l'est la Bosnie, peut demander à l'organisation internationale de coopération policière de diffuser cette notice rouge aux autres membres.

Mais avant de le faire, Interpol effectue des vérifications, notamment dans le cas des dossiers sensibles ou politiques, comme celui de M. Dodik.

Selon Milorad Dodik, plusieurs autres pays sont intervenus en sa faveur auprès d'Interpol, notamment «la Hongrie, la Russie, le Monténégro et certains autres pays».

M. Dodik a été condamné fin février par la Cour d'Etat à Sarajevo, à une peine d'un an de prison, assortie d'une interdiction d'exercer ses fonctions pendant six ans, pour le non-respect des décisions du Haut représentant international, chargé de faire respecter l'accord de paix de Dayton (1995) en Bosnie.

Il a rejeté ce verdict, se disant victime d'un «procès politique», visant de l'"éliminer de l'arène politique».

Le Parlement de la RS a alors aussitôt riposté à ce verdict en adoptant une législation interdisant à la justice et la police centrales du pays d'exercer sur le territoire de l'entité serbe (49% du territoire du pays).

Ces actions de l'entité serbe, qualifiées par le parquet d'attaque contre l'ordre constitutionnel, ont provoqué l'une des plus graves crises politiques dans le pays depuis la fin de la guerre.