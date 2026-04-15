La Bosnie a donné mercredi son feu vert à la création d'un projet énergétique comprenant la construction d'un gazoduc et de centrales thermiques pour plus d'un milliard d'euros. Il est conduit par des proches de la Maison Blanche.

La capacité maximale annuelle de la nouvelle interconnexion sera de 3 milliards de m3. Le réseau, totalisant près de 200 km de gazoducs, permettra d'alimenter au moins trois centrales thermiques au gaz dont la construction est aussi prévue. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce projet, évalué à environ 1,5 milliard de dollars, doit être mis en oeuvre par la société AAFS Infrastructure and Energy, dirigée par Joseph Flynn, frère du général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale sous le premier mandat de Donald Trump, et par Jesse Binnall, ancien avocat du président américain.

Dans la loi adoptée mercredi matin par le Parlement de l'entité croato-bosniaque, l'une des deux qui composent la Bosnie et seule à même de décider car le gazoduc passera sur son sol, l'entreprise y est décrite comme «responsable des investissements» du projet.

«Ce projet est une priorité pour l'administration Trump, compte tenu de l'importance de la sécurité énergétique actuellement dans toute la région», avait déclaré début avril à Sarajevo Jesse Binnall.

Le gazoduc, qui sera construit et exploité par AAFS, doit connecter la Bosnie – entièrement dépendante du gaz russe, qui lui parvient par la Serbie – au réseau européen et notamment au terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Krk, dans le nord de l'Adriatique croate, où arrive une importante quantité de gaz américain.

La capacité maximale annuelle de la nouvelle interconnexion sera de 3 milliards de m3. Le réseau, totalisant près de 200 km de gazoducs, permettra d'alimenter au moins trois centrales thermiques au gaz dont la construction est aussi prévue.

Défenseurs du climats déçus

L'ONG de défense de l'Environnement «Aarhus centar» et l'organisation «CEE Bankwatch Network», qui avaient appelé les députés à rejeter le texte, ont déploré l'adoption de la loi.

«Une des décisions cruciales sur l'avenir du secteur énergétique en Bosnie est prise de manière précipitée, sous une énorme pression politique du lobby des énergies fossiles de l'administration américaine», a affirmé à l'AFP Nina Kresevljakovic du Centre Aarhus, reprochant aux autorités d'avoir choisi AAFS, créée fin 2025, «qui n'a aucune expérience dans ce secteur».

Interrogé par l'AFP, Amer Bekan, directeur d'AAFS en Bosnie, a expliqué que la société était «une plateforme d'investissement qui rassemble des partenaires internationaux». Il s'agit, a-t-il précisé, de «sociétés d'ingénierie et d'institutions financières ayant fait leurs preuves dans le cadre de grands projets d'infrastructure et d'énergie».

La prochaine étape doit être la signature d'un accord entre la société américaine et le gouvernement de l'entité croato-bosniaque, ainsi que d'un accord entre la Bosnie et la Croatie, prévue fin avril lors d'un sommet à Dubrovnik, sur la côte croate.