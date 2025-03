Le chef politique des Serbes de Bosnie Milorad Dodik a appelé les Serbes employés dans police et la justice de l'Etat central bosnien à quitter ces institutions, conformément à une législation adoptée par l'entité serbe, la Republika Spska (RS), mais suspendue vendredi par la Cour constitutionnelle du pays.

La Serbie se trouve dans une situation d'incertitude intense, connaissant de grandes manifestations et émeutes (image d'illustration, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Son appel intervient dans une situation d'incertitude qui règne dans ce pays divisé des Balkans, après une série de décisions prises par l'entité serbe suite à la condamnation la semaine dernière de son président Dodik en justice pour le rejet de l'autorité du Haut représentant international.

«J'invite tous ceux qui travaillent à la SIPA (la police centrale, ndlr), au Parquet (d'Etat) et à la Cour (d'Etat) de se manifester devant les institutions compétentes de la Republika Srpska», a déclaré le président de la RS en conférence de presse à Banja Luka, chef-lieu de l'entité serbe.

«Nous leur avons réservé un travail, en préservant leur statut juridique, leurs grades et positions. Ils auront le même salaire, voire un salaire plus important que celui qu'ils avaient», a-t-il ajouté.

Il n'était pas clair en fin de journée combien parmi les plusieurs centaines d'employés concernés ont suivi sa consigne.

M. Dodik a précisé jeudi que quelque 300 policiers serbes étaient employés au sein de la SIPA, mais il n'a pas évoqué le nombre de procureurs et de juges concernés.

Deux entités

Depuis la fin de la guerre (1992-1995), la Bosnie est divisée en deux entités autonomes, la RS et la Fédération croato-musulmane, reliées par des institutions centrales, renforcées après le conflit et désormais remises en question par M. Dodik.

Les deux entités disposent de leurs propres polices et institutions judiciaires.

Le patron de la RS a promulgué mercredi cette législation controversée, adoptée fin février par le Parlement de la RS, pour interdire à la justice et la police centrales d'exercer dans l'entité serbe.

Théoriquement, les Serbes qui n'accepteraient pas de quitter les institutions centrales interdites dans leur entité risquent une peine jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, selon une modification du code pénal adoptée en même temps.

Suspension

Dénoncées avec fermeté par l'Union européenne et l'ambassade des Etats-Unis à Sarajevo, ces lois sont entrées en vigueur vendredi.

Et elles ont été suspendue dans la soirée par la Cour constitutionnelle, saisie par plusieurs dirigeants bosniaques (musulmans), dont le membre de la présidence tripartite du pays, Denis Becirovic, qui a dénoncé un «coup d'Etat».

La Cour a imposé une «mesure provisoire» qui «suspend temporairement» les lois «jusqu'à l'annonce d'une décision définitive», selon le texte de la décision consulté par l'AFP.

Sa décision risque toutefois de ne pas être respectée non plus par les autorités de la RS car son Parlement a adopté en 2023 une loi pour rejeter l'autorité de la Cour constitutionnelle aussi. M. Dodik a rappelé jeudi que rien n'a changé depuis.

«La Bosnie-Herzégovine va gagner. C'est difficile en effet, mais nous allons gagner», a déclaré vendredi M. Becirovic en conférence de presse.

Il a invité la force de l'Union européenne en Bosnie (Eufor) de «demander d'urgence des renforts et de déployer ses forces sur des points stratégiques» dans le pays, en appelant aussi «tous les employés» des institutions centrales à ne pas quitter leur travail.

Le directeur de la SIPA, Darko Culum, a nié des rumeurs selon lesquelles la police de la RS avait pris possession du siège de la police centrale à Sarajevo-Est, dans l'entité serbe, et de ses bureaux à Banja Luka.

«La situation sécuritaire en Bosnie-Herzégovine est stable et calme (...) le travail se déroule sans entraves», a déclaré M. Culum.

«Une question existentielle»

Le Parquet d'Etat a de son côté indiqué jeudi avoir ouvert une enquête pour «attaque contre l'ordre constitutionnel».

Puis M. Dodik a déclaré avoir été convoqué pour «faire une déclaration» en sa qualité de «suspect», en ajoutant ne pas avoir l'intention de répondre à cette assignation.

L'entité serbe a adopté la législation contestée en riposte à la condamnation de Milorad Dodik le 26 février justement par la Cour d'Etat, à Sarajevo, dans un procès pour le non-respect des décisions du Haut représentant international Christian Schmidt, dont la légitimité est rejetée par les dirigeants serbes bosniens.

Condamné à une peine d'un an de prison, assortie d'une interdiction d'exercer pendant six ans ses fonctions, il peut faire appel, mais il a rejeté le verdict et déclaré qu'il n'avait plus l'intention de retourner devant la justice.

Il affirme être victime d'un «procès politique» visant à l'"éliminer de l'arène politique».

«C'est une bataille politique. Nous allons finir ça d'une façon ou d'une autre. Je demande le soutien du peuple. Le peuple doit comprendre que c'est une question existentielle politique et nationale», a-t-il dit vendredi, en expliquant ces actions.