«Bouffon sous kétamine» - Le discours d'un sénateur français devient viral

«Les politiques américains ne savent pas répondre à Trump», a estimé lundi le sénateur français Claude Malhuret, dont le discours dépeignant le président américain en «empereur incendiaire» et Elon Musk en «bouffon sous kétamine» à la «cour de Néron» est devenu viral jusqu'aux Etats-Unis.

Agence France-Presse Clara Francey

Avec ces formules frappantes, cet ancien médecin et ancien ministre, membre du camp du président Emmanuel Macron, estime avoir fait écho à «l'inquiétude et la colère» chez les Américains, en huit minutes prononcées lors d'un débat sur l'Ukraine et la sécurité en Europe, dit-il à l'AFP.

Son discours a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Pas vraiment une surprise, selon lui. «Mais qu'un internaute, spontanément, traduise en anglais mon discours et qu'il devienne viral à ce point, notamment aux Etats-Unis, je n'ai pas pensé une seconde que ça pouvait arriver», dit-il.

Et il ajoute : «Si j'en juge par les très nombreux messages que je reçois depuis, je pense que les Américains aujourd'hui ont l'impression que leurs politiques ne savent pas répondre à Trump».

A ses yeux, «les Républicains ont peur des représailles et donc ne disent rien, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et les Démocrates sont encore sonnés par leur défaite».

«Beaucoup des messages que j'ai reçus disaient +Pourquoi faut-il que ce soit un homme politique français qui dise ça alors que personne ne le dit chez nous?+», poursuit-il.

Pourtant, il observe «une inquiétude et de la colère, notamment aux Etats-Unis».

«Tout le monde est en train de s'apercevoir, y compris ceux qui ont voté Trump, que ça commence n'importe comment et qu'une remise en cause de l'ordre mondial est là. Même ceux qui ne font pas de politique ou de géopolitique ont bien compris que le monde est en train de changer, et pas de la meilleure façon», décrit M. Malhuret, ancien président de Médecins sans frontières et élu de l'Allier, un département rural du centre de la France où il a été maire de Vichy durant 25 ans.

«Par rapport à ce qu'ils (Donald Trump et Elon Musk) disent toute la journée, par rapport à leurs mensonges, à leurs injures, je suis vraiment très en-deçà», juge-t-il encore en remarquant: «Je suis très respectueux, je ne les injurie pas. Je n'ai pas eu l'impression de taper si fort que ça. Il s'agissait plutôt de formules imagées».