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France Boulangers et fleuristes pourront ouvrir le 1er mai

ATS

17.4.2026 - 19:09

Les salariés volontaires des boulangeries et fleuristes indépendants pourront travailler le 1er mai, Fête du travail, a annoncé vendredi le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il a repoussé une proposition de loi visant à élargir le travail durant ce jour férié.

Les boulangers et les fleuristes indépendants pourront travailler en France le 1er mai, jour de la Fête du travail.
Les boulangers et les fleuristes indépendants pourront travailler en France le 1er mai, jour de la Fête du travail.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.04.2026, 19:09

17.04.2026, 19:22

En attendant un projet de loi qui définira les conditions pérennes de cette ouverture, mais qui ne sera pas voté avant le 1er mai, Sébastien Lecornu a cherché une porte de sortie, en conviant des représentants de ces professions.

À l'issue de la réunion, il a annoncé que les boulangers et fleuristes indépendants «pourront ouvrir ce 1er-Mai», «évidemment» sur la base du «volontariat des salariés».

Le 1er-Mai est un jour obligatoirement chômé et payé en France. Le Code du Travail prévoit toutefois que les établissements qui ne peuvent pas interrompre leurs activités peuvent faire travailler leurs salariés, en les payant double, mais sans préciser les métiers concernés, laissant la place aux interprétations.

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Le président de la Confédération nationale des boulangers et boulangers-pâtissiers Dominique Anract a salué un «grand jour», ravi de «savoir que les boulangers vont pouvoir ouvrir avec leurs salariés payés double sur (la base du) volontariat et en toute sécurité».

«À l'issue d'une séquence kafkaïenne faite de blocages et de mensonges, c'est une victoire du bon sens, du travail et de la liberté!» a salué le patron du parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal, sur X.

Gauche et syndicats en opposition

La proposition de loi avait reçu une forte opposition des syndicats et des menaces de censure de la gauche et l'exécutif avait reculé, au risque d'apparaître paralysé dans son action.

Le président du Rassemblement national (extrême droite) Jordan Bardella s'est réjoui sur X d'une «décision bienvenue, qui redonne un peu de liberté et de pragmatisme dans une économie sur-administrée, où la contrainte et l'interdiction sont devenues la norme». Mais «tous les salariés volontaires devraient pouvoir travailler ce jour-là», a-t-il estimé.

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D'autres professions ont déjà réclamé de pouvoir travailler le 1er mai, à l'instar de la Confédération des commerces de bouche, regroupant bouchers ou fromagers.

Le syndicat CGT a réagi vendredi en rappelant que les boulangeries artisanales pouvaient déjà ouvrir le 1er-Mai sans faire travailler de salariés. «Pas question que ce nouveau projet de loi ouvre une brèche contre les droits des salariés», avertit le syndicat.

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