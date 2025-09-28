  1. Clients Privés
3 personnes inculpées Bousculade dans le sud de l'Inde: au moins 40 morts

ATS

28.9.2025 - 17:00

La police a inculpé dimanche trois proches collaborateurs d'un homme politique populaire et ancien acteur pour homicide involontaire et négligence, ont indiqué les autorités locales après la mort d'au moins 40 personnes samedi dans une bousculade lors d'un rassemblement de son parti dans le sud de l'Inde.

Vijay s'exprimait lors d'un rassemblement dans le district de Karur lorsque la bousculade a démarré, le forçant à interrompre son discours.
Vijay s'exprimait lors d'un rassemblement dans le district de Karur lorsque la bousculade a démarré, le forçant à interrompre son discours.
AFP

Keystone-SDA

28.09.2025, 17:00

Quelque 27'000 personnes s'étaient réunies sur une route dans l'Etat du Tamil Nadu pour voir Vijay, acteur devenu homme politique, mais un mouvement de panique a éclaté, déclenchant une bousculade meurtrière.

Les longues heures d'attente, le manque de policiers et la chute d'une branche d'arbre sur le public ont participé au drame, ont témoigné des participants. De tels accidents mortels sont fréquents en Inde, souvent dus à des dispositifs de sécurité insuffisants ou défaillants. Une enquête a été ouverte, a annoncé dimanche à des journalistes un responsable de la police, S. Davidson Devasirvatham.

Trois hauts responsables du parti de Vijay, de son nom complet Joseph Vijay Chandrasekhar, ont été inculpés des chefs d'"homicide involontaire ne constituant pas un meurtre» et de «négligence mettant en danger la vie humaine». Il s'agit de Bussy Anand, G.R. Nirmal Kumar et V.P. Mathiyazhagan. «L'enquête révélera tous les responsables», a ajouté l'officier de police.

Etats-Unis. «Qu'ils restent en Inde» : des Indiens détenteurs de visas victimes des trolls

Etats-Unis«Qu'ils restent en Inde» : des Indiens détenteurs de visas victimes des trolls

«Perte irréparable»

Vijay s'exprimait lors d'un rassemblement dans le district de Karur lorsque la bousculade a démarré, le forçant à interrompre son discours. «Je suis à court de mots pour exprimer la douleur que j'éprouve», a déclaré la star de 51 ans dimanche dans un communiqué.

«C'est une perte irréparable pour nous», a-t-il ajouté, annonçant que deux millions de roupies (environ 19'300 euros) seraient versées à titre d'indemnisation aux familles de chacune des victimes. Au total, 40 personnes dont neuf enfants ont trouvé la mort, a indiqué dimanche M. Thangavel, haut fonctionnaire du district, en revoyant à la hausse le bilan précédent de 39 morts.

Défense. Le Pakistan étend son parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite

DéfenseLe Pakistan étend son parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite

Foules immenses

Selon le chef de la police du Tamil Nadu, G. Venkataraman, le public avait été informé que Vijay arriverait sur les lieux à midi. «La foule a commencé à arriver à partir de 11h00», a-t-il expliqué à la presse, mais Vijay «est arrivé à 19h40. Les gens manquaient de nourriture et d'eau sous le soleil brûlant».

Environ 10'000 personnes étaient attendues, mais quelque 27'000 se sont présentées, a-t-il ajouté. Vijay a lancé son propre parti en 2024 et attire depuis des foules immenses lors de ses meetings de campagne en vue des élections régionales prévues l'an prochain.

Le mouvement de panique s'est déclenché lorsque des spectateurs, perchés sur une branche d'arbre, sont tombés sur la foule, selon le journal The Indian Express.

«Tout d'un coup, j'ai été poussé par la foule. Il n'y avait absolument aucun espace pour bouger», a raconté B. Kanishka, un survivant, au journal Hindu. «Ensuite, je me suis évanoui». «La mauvaise planification et exécution du programme, ainsi que le manque de personnel policier sur place, ont joué un rôle», a témoigné Karthick, un autre survivant, après du journal.

Cour zougoise. Des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Cour zougoiseDes Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Des précédents

En janvier, au moins 30 personnes avaient trouvé la mort au cours du gigantesque rassemblement hindou de la Kumbh Mela à Prayagraj, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord de l'Inde), qui a rassemblé, selon les autorités, plus de 600 millions de personnes six semaines durant.

Et en juillet 2024, 121 personnes avaient été tuées à Hathras, également dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, lors d'un autre rassemblement religieux hindou. Par ailleurs, en juin dernier, onze supporters avaient été tués et une cinquantaine d'autres blessés à Bangalore, dans le sud de l'Inde, lors du défilé célébrant le premier titre de champion d'Inde de l'équipe locale de cricket.

