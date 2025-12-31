  1. Clients Privés
Brésil Bolsonaro doit retourner en prison le 1er janvier

ATS

31.12.2025 - 20:50

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro doit quitter jeudi la clinique où il a été opéré, pour regagner la cellule où il purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, a indiqué mercredi son équipe médicale.

Jair Bolsonaro devra retourner en prison jeudi après son intervention médicale (archives).
Jair Bolsonaro devra retourner en prison jeudi après son intervention médicale (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.12.2025, 20:50

31.12.2025, 20:53

L'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) a été admis le 24 décembre dans la clinique privée DF Star de Brasilia, pour y être opéré le jour de Noël d'une hernie inguinale.

«Tout se passe bien au niveau post-opératoire, donc nous maintenons notre prévision de sortie à demain», jeudi, a déclaré le chirurgien Claudio Birolini lors d'une conférence de presse.

Jair Bolsonaro, 70 ans, souffre des séquelles d'un attentat datant de 2018, quand il avait été poignardé à l'abdomen lors d'un bain de foule en pleine campagne électorale. Il a subi depuis plusieurs interventions chirurgicales majeures.

En septembre, la Cour suprême l'a reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir «de façon autoritaire» après sa défaite lors de l'élection de 2022 face à l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Trois interventions

M. Bolsonaro a également subi ces derniers jours trois interventions médicales pour traiter des crises de hoquet dont il souffre depuis des mois.

Concrètement, ces interventions ont consisté en un blocage du nerf phrénique, qui contrôle le diaphragme, via l'injection d'un analgésique. «Cela a permis de diminuer l'intensité de ces crises de hoquet, mais pas de les faire cesser», a expliqué le docteur Birolini.

Son cardiologue, Brasil Caiado, a souligné que l'état psychologique de l'ex-président «empire considérablement lorsqu'il souffre de crises de hoquet prolongées». «Au vu du contexte, de tout ce qui lui arrive, il est déjà arrivé ici dans un état émotionnel plus déprimé», a-t-il cependant relevé.

Cette hospitalisation de neuf jours aura été pour Jair Bolsonaro sa première sortie depuis son incarcération fin novembre dans les locaux de la police fédérale de Brasilia, où il purge sa peine de prison ferme.

Il a toujours clamé son innocence. Sa défense demande qu'il purge sa peine à domicile, invoquant son état de santé. Il a également été diagnostiqué récemment d'un cancer de la peau.

