Brésil La police demande l'inculpation de Bolsonaro et de son fils

21.8.2025 - 02:43

La police brésilienne a demandé jeudi l'inculpation de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro et de son fils résidant aux Etats-Unis pour «coercition» contre la justice. Elle les accuse de tenter d'entraver les poursuites pour «coup d'État» contre Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, qui se déclare innocent et se dit "persécuté", a été placé en résidence surveillée au début août (archives).
21.08.2025, 02:43

21.08.2025, 06:32

La police estime dans un rapport qu'Eduardo Bolsonaro avec son père, qui finance son séjour aux États-Unis, ont agi «dans le but d'interférer dans le déroulement de l'action pénale» et recommande de les inculper pour «coercition dans le cadre du processus» judiciaire et «abolition de l'État démocratique de droit». Ces deux infractions sont passibles de peines cumulées pouvant atteindre jusqu'à 12 ans de prison.

Installé aux Etats-Unis depuis mars, le troisième de la fratrie Bolsonaro a mis entre parenthèses son mandat de parlementaire pour plaider en faveur de son père auprès des autorités américaines. Il dénonce la «tyrannie» du juge de la cour suprême Alexandre de Moraes, en charge du procès contre l'ancien chef d'Etat.

Demande d'asile

Eduardo Bolsonaro revendique fièrement son rôle d'instigateur de la surtaxe douanière de 50% infligée au Brésil par le président américain Donald Trump, convaincu que Jair Bolsonaro est victime d'une «chasse aux sorcières».

La recommandation d'inculpation vise également le pasteur Silas Malafaia et Paulo Figueiredo, petit-fils du dernier président de la dictature militaire au Brésil, João Figueiredo (1979-1985). Tous deux sont des citoyens brésiliens proches de la famille Bolsonaro.

La police a indiqué par ailleurs avoir retrouvé sur le téléphone de Jair Bolsonaro «une demande d'asile politique» en Argentine adressée au président Javier Milei dans un document de 33 pages daté quelques jours seulement après le lancement de l'enquête le visant. Il y invoque «une persécution politique au Brésil», selon la police.

La cour suprême du Brésil commencera à débattre le 2 septembre du jugement à l'encontre de M. Bolsonaro, poursuivi pour tentative présumée de coup d'Etat à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 remportée par Luiz Inacio Lula da Silva.

Le procureur général a estimé qu'il était «nécessaire qu'ils soient condamnés (...) pour organisation criminelle armée», «tentative d'abolition de l'Etat démocratique», «coup d'Etat» ainsi que pour d'autres délits en lien avec des dommages causés aux biens publics.

L'ex-président a été placé en résidence surveillée au début août pour avoir enfreint les mesures lui interdisant de s'exprimer sur les réseaux sociaux.

S'il est condamné, Jair Bolsonaro risque jusqu'à 40 ans de prison. L'ancien président se déclare innocent et se dit «persécuté».

