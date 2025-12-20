  1. Clients Privés
Brésil Rejet d'un nouveau recours de Bolsonaro

ATS

20.12.2025 - 08:32

Un juge de la Cour suprême brésilienne a jugé irrecevable vendredi un nouveau recours de la défense de l'ex-président Jair Bolsonaro réclamant la «nullité» de sa condamnation à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

Fin novembre, la plus haute juridiction du Brésil avait déjà estimé que tous les recours possibles avaient été épuisés pour l'ancien dirigeant d'extrême droite (archives).
Fin novembre, la plus haute juridiction du Brésil avait déjà estimé que tous les recours possibles avaient été épuisés pour l'ancien dirigeant d'extrême droite (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.12.2025, 08:32

Fin novembre, la plus haute juridiction du Brésil avait déjà estimé que tous les recours possibles avaient été épuisés pour l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022), qui a commencé à purger sa peine dans les locaux de la Police fédérale de Brasilia.

Sa défense avait néanmoins présenté par la suite un autre type de recours, sur le fond du dossier, tandis que le précédent visait seulement à dénoncer «les ambiguïtés, omissions et contradictions» du procès.

Mais le juge Alexandre de Moraes, chargé du dossier, a affirmé «ne pas reconnaître» ce type de recours, quatre magistrats sur cinq ayant voté pour sa condamnation et un seul contre lors de son procès, en septembre. Or, le règlement de la Cour suprême prévoit que deux votes rejetant la condamnation seraient nécessaires pour présenter un recours sur le fond.

Ses avocats ont par ailleurs réclamé qu'il purge sa peine à domicile pour des raisons de santé, en raison notamment des séquelles d'un attentat à l'arme blanche dont il avait été la cible en 2018, avant qu'il ne soit président.

Le juge Moraes a refusé vendredi soir qu'il retourne chez lui et soit assigné à résidence, mais il a autorisé son transfert dans un hôpital de capitale brésilienne afin qu'il subisse une double intervention chirurgicale urgente: un «bloc anesthésique du nerf phrénique» pour faire cesser un hoquet persistant et le traitement d'une hernie inguinale.

Selon une expertise médicale menée par la police fédérale à la demande du juge Moraes et dont les résultats ont été rendus publics vendredi, ces interventions chirurgicales sont bien justifiées.A

«Organisation criminelle»

Jair Bolsonaro, 70 ans, a été déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d'octobre 2022.

Il a toujours clamé son innocence, se disant victime d'une «persécution politique». Son procès a suscité de vives tensions entre le Brésil et les Etats-Unis, l'ancien dirigeant d'extrême droite étant un allié de Donald Trump.

Invoquant une «chasse aux sorcières» contre M. Bolsonaro, le président américain a infligé en représailles une surtaxe douanière punitive au Brésil, considérablement allégée par la suite après une rencontre avec Lula en octobre.

Cette semaine, le Parlement à forte majorité conservatrice a adopté une loi qui pourrait réduire la durée de son incarcération à un peu plus de deux ans. Lula a annoncé jeudi qu'il avait l'intention de censurer cette loi, mais le Parlement pourrait avoir le dernier mot, ayant la prérogative d'annuler le véto présidentiel par un vote majoritaire.

