Brésil «C'est un scénario de guerre» : une tornade fait cinq morts et plus de 400 blessés

ATS

8.11.2025 - 14:41

Au moins cinq personnes ont été tuées et 432 blessées par une tornade qui a dévasté une localité du sud du Brésil, dans l'Etat du Parana, ont annoncé samedi les autorités locales.

Des habitants ont raconté aux médias locaux que la tornade était accompagnée d'une tempête, de vents violents et de grêle (photo d’illustration).
Des habitants ont raconté aux médias locaux que la tornade était accompagnée d'une tempête, de vents violents et de grêle (photo d’illustration).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.11.2025, 14:41

«La Défense civile du Parana a le regret d'annoncer que cinq décès ont été confirmés après la tornade» qui a frappé vendredi la municipalité de Rio Bonito do Iguaçu, détruite à près de 80%, a indiqué cet organisme dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Les vents violents ont renversé des voitures et entièrement détruit des maisons dans cette petite ville de 14'000 habitants située à environ 400 kilomètres de la capitale de l'Etat, Curitiba.

Le phénomène météorologique a entraîné des destructions sans précédent dans la région, à quelque 300 km des célèbres chutes d'Igaçu. Les pompiers du Parana et les services de santé de plusieurs municipalités voisines ont jusqu'à présent pris en charge 432 blessés, a déclaré le gouvernement du Parana dans un communiqué.

Déjà plus de 140 morts. Le typhon Kalmaegi menace le Vietnam après avoir ravagé les Philippines

Déjà plus de 140 mortsLe typhon Kalmaegi menace le Vietnam après avoir ravagé les Philippines

Parmi eux, neuf le sont grièvement et plusieurs ont dû subir une intervention chirurgicale. De plus, deux personnes sont portées disparues, a indiqué le gouvernement local.

«Scénario de guerre»

«C'est un scénario de guerre», a déclaré au portail G1 le colonel Fernando Schunig, directeur de la Défense civile du Parana.

«Il y a une grande possibilité qu'il y ait davantage de victimes. Malheureusement, cette tornade a frappé le périmètre urbain de la ville et, lorsque ces événements se produisent dans la partie urbaine, les dégâts sont vraiment très importants, très meurtriers», a ajouté le colonel.

Selon le Système de technologie et de surveillance environnementale du Parana, les vents ont atteint de 180 à 250 km/h. Il y a eu «des chutes d'arbres et même des (destructions de) maisons en dur», a précisé l'organisme.

Des habitants ont raconté aux médias locaux que la tornade était accompagnée d'une tempête, de vents violents et de grêle. Les pompiers poursuivent samedi les opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées, principalement dans les structures les plus dévastées.

Week-end à risque

«Sous la direction du président Luiz Inacio Lula da Silva, nous travaillons sur les plans d'aide humanitaire, l'envoi d'équipements et le soutien à la reconstruction», a annoncé sur son compte X le ministre de l'Intégration et du Développement Régional, Waldez Goes.

De son côté, le gouverneur du Parana, Ratinho Junior, a précisé que «les forces de sécurité (étaient) en alerte, mobilisées et (surveillaient) les villes touchées par les violentes tempêtes», lui aussi sur X.

Désastre météorologique. En Jamaïque, «besoin de toute l'aide possible» après Melissa

Désastre météorologiqueEn Jamaïque, «besoin de toute l'aide possible» après Melissa

L'Institut National de Météorologie maintient pour le weekend une alerte de «danger de tempêtes» dans tout le Parana, ainsi que dans les autres Etats méridionaux de Santa Catarina et Rio Grande do Sul, proches de l'Argentine et de l'Uruguay.

Depuis le début du mois de novembre, plusieurs villes du Parana font face à de fortes pluies, des orages, des vents violents et de la grêle. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

