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Piratage informatique Britney Spears menace son ex-garde du corps de poursuites judiciaires

Covermedia

27.3.2026 - 18:26

Britney Spears est persuadée que son ex-garde du corps a piraté ses comptes sur Internet. L'avocat de la chanteuse a mis en demeure l'employé, relayée par TMZ.

Britney Spears
Britney Spears

Covermedia

27.03.2026, 18:26

Britney Spears a menacé son ancien garde du corps de poursuites judiciaires au prétexte qu'il aurait piraté ses appareils personnels et son Cloud.

L'avocat de la chanteuse Toxic a envoyé une lettre de mise en demeure à Thomas Bunbury en février. Il l'accuse d'avoir violé de nombreuses lois fédérales et de l'État de Californie en accédant sans son autorisation aux appareils et au compte Apple iCloud de la chanteuse.

Dans cette mise en demeure, obtenue par TMZ, l'avocat de la pop star a averti le garde du corps de ne plus accéder aux comptes et appareils de Britney Spears, de supprimer toutes les photos ou documents qu'il aurait pu y copier et de révéler s'il a partagé des images et des informations avec quelqu'un d'autre. L'avocat a menacé de dénoncer l'homme à la police et de porter plainte s'il ne se conformait pas à ses exigences.

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Des sources ont indiqué au média que l'employé avait été licencié en août 2025 pour avoir prétendument violé son accord de confidentialité en communiquant avec la presse et les fans de Britney Spears. Le piratage présumé aurait eu lieu après son licenciement, et la chanteuse de Baby One More Time aurait vu ses comptes bloqués plus d'une fois.

Cette information intervient quelques semaines après l'arrestation de la star au début du mois, soupçonnée d'avoir conduit sous l'influence d'une combinaison de drogues et d'alcool à Ventura, en Californie. Selon les forces de l'ordre, la BMW noire de Britney Spears a été vue en train de «rouler de manière erratique à une vitesse élevée». L'interprète de Toxic aurait « montré des signes d'ébriété» lorsqu'elle a été arrêtée. Après s'être soumise à des tests de sobriété, la star a été arrêtée et placée en garde à vue. Elle a été libérée le lendemain matin et doit comparaître devant le tribunal le 4 mai.

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A propos de cette arrestation, le manager de Britney Spears a déclaré dans un communiqué: «Il s'agit d'un incident malheureux et totalement inexcusable. Britney va prendre les mesures qui s'imposent et se conformer à la loi. Espérons que ce sera la première étape d'un changement qui s'impose depuis longtemps dans la vie de Britney.»

La princesse de la pop, qui a depuis désactivé son compte Instagram, a été aperçue en public pour la première fois depuis son arrestation dimanche 22 mars (26), alors qu'elle faisait du shopping à Malibu.

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