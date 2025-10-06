  1. Clients Privés
France Bruno Le Maire annonce renoncer à participer au gouvernement

ATS

6.10.2025 - 18:12

Bruno Le Maire, dont la nomination dimanche soir à la tête du ministère des Armées avait fait polémique, a annoncé lundi sur X renoncer à participer au gouvernement démissionnaire du premier ministre Sébastien Lecornu.

Bruno Le Maire renonce au gouvernement français (archives).
Bruno Le Maire renonce au gouvernement français (archives).
sda

Keystone-SDA

06.10.2025, 18:12

«J'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au premier ministre» démissionnaire, écrit-il, en affirmant «souhaite(r) que cette décision permette la reprise des discussions en vue de former un nouveau gouvernement dont la France a besoin».

Le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu est par ailleurs retourné à l'Elysée lundi après-midi. Il y est resté près d'une heure avec le président Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Celui qui a démissionné dans la matinée à peine plus de 12 heures après avoir dévoilé son gouvernement est ressorti souriant sans faire de déclaration. Rien n'a filtré sur les intentions du chef de l'Etat ni sur les raisons de ce nouveau rendez-vous, mais des spéculations évoquaient l'option de voir Sébastien Lecornu reconduit pour tenter de former un nouveau gouvernement.

