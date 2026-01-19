Le Permier ministre français Sébastien Lecornu a confirmé qu'il engagerait mardi, par l'article 49.3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur la partie recettes du budget 2026 avec «regret» et «amertume».

Sebastien Lecornu a aussi affirmé que le déficit public serait «sincèrement» à 5% du PIB, comme il l'avait promis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, d'engager la responsabilité du gouvernement. Ce que je ferai demain sur la partie recettes du projet de loi de finances», a affirmé le Premier ministre lors du compte-rendu devant la presse du Conseil des ministres.

Il a aussi dit que le déficit public serait «sincèrement» à 5% du PIB, comme il l'avait promis.