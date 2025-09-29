  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Budget 2026 Fribourg vise l'équilibre et se serre la ceinture

ATS

29.9.2025 - 08:56

Le budget 2026 de l’Etat de Fribourg présente un excédent de revenus de 0,3 million de francs. Il respecte l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, grâce aux mesures prévues dans le programme d’assainissement des finances (PAFE) et à d’importants arbitrages.

Le grand argentier fribourgeois Jean-Pierre Siggen, au centre, a dit présenter un budget 2026 «équilibré grâce aux mesures du programme d’assainissement des finances de l’Etat» (archives).
Le grand argentier fribourgeois Jean-Pierre Siggen, au centre, a dit présenter un budget 2026 «équilibré grâce aux mesures du programme d’assainissement des finances de l’Etat» (archives).
sda

Keystone-SDA

29.09.2025, 08:56

29.09.2025, 09:16

Le Conseil d’Etat a continué son travail de «priorisation des dépenses et de réévaluation des recettes», a expliqué lundi devant la presse le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen, en attendant les décisions du Grand Conseil. L'objectif consiste à «freiner la croissance des charges et à augmenter les revenus».

Sans relever les coefficients d’impôts, l'exécutif a veillé au maintien de «prestations élevées, tout en poursuivant sa politique d’investissements ambitieuse», a affirmé le ministre. Cette dernière reste «conforme à la vision développée dans le programme gouvernemental de législature».

Charges et revenus affichent une avancée de 3,3 %, à 4,47 milliards de francs. Le budget sollicite davantage les fonds et provisions que le précédent (+16,6 millions). Il contient un prélèvement sur la provision BNS (Banque nationale suisse) de 50 millions, aucune part au bénéfice de l’institut d’émission n’ayant été prévue pour 2026.

Pas d'indexation salariale

Au-delà, les recettes fiscales s’établissent à 1,63 milliard de francs, un montant en hausse de 2,9% au regard du budget 2025, grâce notamment aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (+62 millions). L’impôt sur le capital des personnes morales progresse pour sa part de 3 millions.

Côté charges, la croissance des charges de personnel atteint 0,9%, soit +13,8 millions, contre +26,9 millions pour 2025. Le budget prévoit la création de 133,2 postes en équivalents plein temps (EPT), «indispensables au bon fonctionnement de l’Etat». Une bonne moitié (73) va à l’enseignement, dont 12,6 EPT à l’Université.

Les ressources humaines en faveur du pouvoir judiciaire (+11 EPT) et du service des contributions (+4 EPT) sont renforcées par ailleurs. Le renoncement à toute indexation des salaires des employés de l’Etat et le report temporel de 8 mois des augmentations salariales contribuent à freiner la progression des charges de personnel.

Rester ambitieux

Les charges de transferts se montent quant à elles à 2,17 milliards de francs (+92,1 millions), soit la moitié des charges totales de l’Etat. La hausse «conséquente» (+4,4 %) provient «en grande partie» des subventions accordées dans le domaine la santé, de l’asile, du social et de l’enseignement.

Fribourg demeure «ambitieux» avec des investissements bruts de 328,4 millions, soit «nettement» plus qu'au regard des deux budgets antérieurs et des comptes 2024 (253,8 millions). A 40,4%, le degré d’autofinancement est inférieur au niveau considéré comme «sain» de 80%, avec une insuffisance de financement de 161,2 millions.

Le PAFE, avec ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes. Au regard du projet initial, sur la base des retours de consultation et des discussions, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

Suite des événements

En cas d’acceptation du projet de loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LACE) par le Grand Conseil la semaine prochaine, sous réserve d’un référendum, les mesures nécessitant des modifications légales pourraient pour la plupart entrer en vigueur dès le 1er janvier 2026, a précisé Jean-Pierre Siggen.

Quant aux mesures de la compétence de l'exécutif, elles pourraient être appliquées même en cas de rejet, pour la plupart dès 2026. En revanche, si le législatif devait refuser la LACE, ou y apporter des modifications, en en réduisant les incidences financières, le projet de budget 2026 ne respecterait alors plus les règles d’équilibre.

La copie deviendrait ainsi caduque et un nouveau projet de budget 2026 devrait être élaboré dans les meilleurs délais.

Les plus lus

Le procureur s'insurge: «On est en train de marcher sur la tête»
Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !
Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?
«La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances»
«Danger extraordinaire»: la région de Valence en alerte rouge!