Le budget 2026 de l’Etat de Fribourg présente un excédent de revenus de 0,3 million de francs. Il respecte l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, grâce aux mesures prévues dans le programme d’assainissement des finances (PAFE) et à d’importants arbitrages.

Le grand argentier fribourgeois Jean-Pierre Siggen, au centre, a dit présenter un budget 2026 «équilibré grâce aux mesures du programme d’assainissement des finances de l’Etat» (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le Conseil d’Etat a continué son travail de «priorisation des dépenses et de réévaluation des recettes», a expliqué lundi devant la presse le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen, en attendant les décisions du Grand Conseil. L'objectif consiste à «freiner la croissance des charges et à augmenter les revenus».

Sans relever les coefficients d’impôts, l'exécutif a veillé au maintien de «prestations élevées, tout en poursuivant sa politique d’investissements ambitieuse», a affirmé le ministre. Cette dernière reste «conforme à la vision développée dans le programme gouvernemental de législature».

Charges et revenus affichent une avancée de 3,3 %, à 4,47 milliards de francs. Le budget sollicite davantage les fonds et provisions que le précédent (+16,6 millions). Il contient un prélèvement sur la provision BNS (Banque nationale suisse) de 50 millions, aucune part au bénéfice de l’institut d’émission n’ayant été prévue pour 2026.

Pas d'indexation salariale

Au-delà, les recettes fiscales s’établissent à 1,63 milliard de francs, un montant en hausse de 2,9% au regard du budget 2025, grâce notamment aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (+62 millions). L’impôt sur le capital des personnes morales progresse pour sa part de 3 millions.

Côté charges, la croissance des charges de personnel atteint 0,9%, soit +13,8 millions, contre +26,9 millions pour 2025. Le budget prévoit la création de 133,2 postes en équivalents plein temps (EPT), «indispensables au bon fonctionnement de l’Etat». Une bonne moitié (73) va à l’enseignement, dont 12,6 EPT à l’Université.

Les ressources humaines en faveur du pouvoir judiciaire (+11 EPT) et du service des contributions (+4 EPT) sont renforcées par ailleurs. Le renoncement à toute indexation des salaires des employés de l’Etat et le report temporel de 8 mois des augmentations salariales contribuent à freiner la progression des charges de personnel.

Rester ambitieux

Les charges de transferts se montent quant à elles à 2,17 milliards de francs (+92,1 millions), soit la moitié des charges totales de l’Etat. La hausse «conséquente» (+4,4 %) provient «en grande partie» des subventions accordées dans le domaine la santé, de l’asile, du social et de l’enseignement.

Fribourg demeure «ambitieux» avec des investissements bruts de 328,4 millions, soit «nettement» plus qu'au regard des deux budgets antérieurs et des comptes 2024 (253,8 millions). A 40,4%, le degré d’autofinancement est inférieur au niveau considéré comme «sain» de 80%, avec une insuffisance de financement de 161,2 millions.

Le PAFE, avec ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes. Au regard du projet initial, sur la base des retours de consultation et des discussions, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

Suite des événements

En cas d’acceptation du projet de loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LACE) par le Grand Conseil la semaine prochaine, sous réserve d’un référendum, les mesures nécessitant des modifications légales pourraient pour la plupart entrer en vigueur dès le 1er janvier 2026, a précisé Jean-Pierre Siggen.

Quant aux mesures de la compétence de l'exécutif, elles pourraient être appliquées même en cas de rejet, pour la plupart dès 2026. En revanche, si le législatif devait refuser la LACE, ou y apporter des modifications, en en réduisant les incidences financières, le projet de budget 2026 ne respecterait alors plus les règles d’équilibre.

La copie deviendrait ainsi caduque et un nouveau projet de budget 2026 devrait être élaboré dans les meilleurs délais.