Évacuation de 75 personnes âgées maltraitées en Bulgarie

Le ministre bulgare de la Justice a annoncé samedi l'évacuation de 75 personnes âgées enfermées et soumises à des traitements dégradants dans deux centres de soins illégaux au cours d'une opération policière de grande ampleur.

Ces hommes et ces femmes, âgés de 51 à plus de 85 ans, vivaient dans des anciens centres de soins, que les propriétaires avaient reconvertis en proposant «des chambres à louer» (photo d'illustration). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA ATS

Certaines avaient «les pieds attachés, étaient sous l'effet de sédatifs» enfermées à plusieurs «dans des pièces (...) sans literie, les poignées des fenêtres retirées et coupées du monde extérieur», a raconté le ministère, précisant qu'il s'agissait d'établissements situés dans le village de Yagoda, dans l'est de la Bulgarie.

Ces hommes et ces femmes, âgés de 51 à plus de 85 ans, vivaient dans des anciens centres de soins, que les propriétaires avaient reconvertis en proposant «des chambres à louer» pour environ 440 à 450 euros par mois, ce qui leur permettait d'éviter les inspections des services sociaux et sanitaires.

Le parquet régional de la ville voisine de Stara Zagora a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête pour «séquestration, violences et négligence».

«Selon des témoignages, une femme âgée n'était pas sortie de l'établissement depuis quatre ans. Un autre résident, ayant tenté de fuir, a été rattrapé, battu et laissé inconscient», a-t-il précisé dans un communiqué.

Cinq suspects ont été arrêtés et placés en détention provisoire, a-t-il ajouté. Dix-huit personnes âgées ont été hospitalisées, deux dans un état grave, a précisé le ministère.

Le ministre de la Justice, Gueorgui Gueorguiev, a qualifié ces lieux de «maisons de l'horreur».

Graves lacunes

La Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne, est régulièrement épinglée par des organisations internationales pour les graves lacunes de ses établissements de santé, notamment en psychiatrie.

Le manque de structures d'accueil publiques pour les séniors a aussi favorisé le développement de centres illégaux.

En novembre 2021, neuf personnes âgées ont péri dans l'incendie d'une maison de retraite près de Varna (est) et quatre autres ont perdu la vie au cours d'un incident similaire en mai 2022 dans un autre établissement de la même région.