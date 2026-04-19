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Bulgarie Victoire de l'ex-président Radev et conservateurs battus

ATS

19.4.2026 - 19:14

La coalition Bulgarie démocratique de l'ex-président Roumen Radev est arrivée en tête des législatives dimanche avec 38% des voix, selon des sondages publiés à la sortie des urnes. Les conservateurs (GERB) sont arrivés en seconde position avec 16% des suffrages.

La victoire de M. Radev rebat les cartes pour former un gouvernement dans ce pays qui votait pour la huitième fois en cinq ans (archives).
La victoire de M. Radev rebat les cartes pour former un gouvernement dans ce pays qui votait pour la huitième fois en cinq ans (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.04.2026, 19:14

19.04.2026, 20:04

Les libéraux du PP-DB obtiennent eux 14% des voix. Ce résultat rebat les cartes pour former un gouvernement dans ce pays des Balkans qui votait pour la huitième fois en cinq ans, même si M. Radev n'a pas encore désigné de partenaire pour former une coalition.

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