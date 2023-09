Réuni avec Poutine, Erdogan promet une annonce «très importante»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis lundi, à son arrivée à Sotchi (Russie), de faire une annonce «très importante» sur l'exportation des céréales ukrainiennes à l'issue de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a atterri lundi à Sotchi, en Russie, où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse étatique turque Anadolu. (archives) KEYSTONE

«Je crois que le message que nous transmettrons lors de la conférence de presse qui suivra notre entretien sera très important pour le monde, en particulier pour les pays africains en développement», a déclaré le président turc.

Le président russe Vladimir Poutine s'est, lui, dit «ouvert à des discussions» lundi avec M. Erdogan sur l'accord permettant l'exportation via la mer Noire des céréales ukrainiennes, dont Moscou a claqué la porte en juillet et qu'Ankara tente depuis de ressusciter.

La Russie affirme que l'envoi sur le marché international de ses propres produits agricoles et engrais est entravé par les sanctions occidentales.

Le chef de l'Etat turc, accompagné à Sotchi par ses ministres des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances et de l'Energie, espère faire de ces échanges sur l'exportation des céréales ukrainiennes un tremplin en vue de négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou.

ATS