Après une semaine de manifestations dans le Cachemire pakistanais contre les privilèges des dirigeants, un accord a été trouvé entre les protestataires et le gouvernement, ont rapporté des responsables politiques.

Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait au moins neuf morts (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Depuis lundi, des milliers de personnes manifestaient dans les rues à Muzaffarabad, capitale de l'Azad-Cachemire – la partie de cette région montagneuse disputée qui est sous contrôle du Pakistan – réclamant notamment la fin de la gratuité de l'électricité et d'onéreuses voitures de fonctions pour les responsables politiques locaux, ainsi que des réformes économiques.

Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait au moins neuf morts, six civils et trois policiers, selon un communiqué du gouvernement de l'Azad-Cachemire.

«Le gouvernement a accepté nos revendications, et nous lui en sommes reconnaissants», a déclaré samedi Shaukat Nawaz Mir, un des leaders de l'organisation de défense des droits humains Awami Action Committee (ACC), assurant que le mouvement de protestation s'était achevé.

L'accord, signé par le gouvernement fédéral et transmis aux médias, comprend des engagements visant à réduire le nombre de hauts fonctionnaires du gouvernement de l'Azad-Cachemire et prévoit une enquête sur les accusations d'usage excessif de la force par les autorités sur les manifestants.

Progressivement dans la journée, internet et le réseau téléphonique, coupés depuis le début de la semaine par le gouvernement, ont été rétablis, a constaté un journaliste de l'AFP.

«L'intérêt public et la paix sont nos priorités, et nous continuerons à servir l'Azad-Cachemire», a déclaré le premier ministre Shehbaz Sharif dans un communiqué.

L'Inde et le Pakistan revendiquent l'entière souveraineté du Cachemire depuis leur indépendance en 1947.

La région est considérée comme très sensible par l'armée pakistanaise après des années de conflits et de guerres ouvertes avec son voisin et ennemi historique.