Calcul ciblé : découvrez ce que le Kremlin cache derrière la «phase 0»

Selon des experts militaires, la Russie a atteint une nouvelle étape dans sa planification stratégique. Selon les estimations de «l'Institute for the Study of War» (ISW), le Kremlin a entamé ce que l'on appelle la «phase 0».

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Selon les experts militaires occidentaux, la Russie a entamé une nouvelle phase de sa stratégie de guerre. L'"Institute for the Study of War" (ISW) américain voit des signes clairs indiquant que Moscou a entamé ce que l'on appelle la «phase 0». Cette étape de préparation précoce sert à influencer l'Occident et sa propre population sur le plan psychologique et de la propagande. Selon le think tank, il s'agit moins d'actions militaires concrètes que de la préparation stratégique de la perception du public.

Doute sur l'Occident

Les analystes voient un indice central dans les récentes affirmations du service de renseignement extérieur russe SVR. Celui-ci avait diffusé le week-end dernier que la Grande-Bretagne planifiait avec des forces pro-ukrainiennes une attaque contre un navire de la marine ou un bateau civil dans un port européen, afin d'en rendre la Russie responsable.

Selon l'ISW, de telles mises en garde récurrentes sont des éléments typiques d'une guerre psychologique. Ils visent à semer le doute dans l'esprit des Occidentaux, à renforcer les récits de conspiration et à justifier par avance les agressions potentielles de la Russie.

Parallèlement, Moscou aurait sensiblement intensifié ses provocations aux frontières des pays de l'OTAN. Selon l'ISW, les rapports sur les perturbations du GPS, les actes de sabotage et l'intrusion de drones et d'avions de combat russes dans les espaces aériens occidentaux se sont multipliés au cours des dernières semaines.

Calcul ciblé

Ces incidents feraient partie d'un calcul ciblé : la Russie veut attiser la peur au sein de la population européenne, affaiblir la détermination de l'alliance et inciter l'Occident à s'abstenir de prendre des mesures propres par peur d'une escalade.

Les experts observent également des évolutions au sein des forces armées russes qui s'inscrivent dans ce schéma. La récente restructuration des districts militaires à la frontière occidentale, l'extension des bases près de la Finlande et la création d'une base stratégique sont considérées comme des signes que le président Vladimir Poutine planifie à long terme. Au lieu de miser sur une victoire rapide en Ukraine, il prépare son pays à une confrontation prolongée avec l'OTAN.

Malgré ces signaux d'alarme, l'ISW souligne qu'il n'existe actuellement aucun indice d'une guerre imminente entre la Russie et l'alliance militaire occidentale.

La «phase 0» serait plutôt une étape préparatoire ou une tentative de préparer le terrain pour des étapes futures par des moyens psychologiques et d'engager en même temps la société russe dans une confrontation durable.