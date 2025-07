La Thaïlande et le Cambodge s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités dimanche, au quatrième jour de leur conflit. Cela tout en se disant prêts à discuter d'un cessez-le-feu, après l'intervention de Donald Trump.

Des affrontements frontaliers d'une intensité rare ont opposé la Thaïlande et le Cambodge (archives).

Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est sont aux prises dans l'épisode le plus meurtrier en près de quinze ans d'un différend territorial au long cours. Les échanges de tirs, bombardements et frappes aériennes ont fait au moins 34 morts et provoqué le déplacement d'environ 200'000 personnes.

Les deux camps, joints samedi par le président américain Donald Trump, ont assuré vouloir entamer des discussions, mais dimanche au petit matin, les combats ont repris, et chaque capitale a accusé l'autre de manquer à sa parole.

«Nous nous sommes précipités pour quitter notre maison ce matin», a témoigné auprès de l'AFP Maefah, 61 ans, qui habite à une quarantaine de kilomètres de la frontière, dans la province thaïlandaise de Sisaket. Elle a refusé de donner son nom de famille pour des raisons de sécurité.

«Tous mes voisins sont déjà partis. Nous ne pensons plus qu'il soit sûr de rester», a-t-elle déclaré. Accompagnée de quatre membres de sa famille, dont sa mère alitée de 97 ans, Maefah a pris la direction de Chachoengsao, non loin de Bangkok, à six heures de route.

Affrontements rapportés

La Thaïlande et le Cambodge ont rapporté des affrontements aux alentours de 04h30 du matin près de temples contestés où les premiers affrontements ont éclaté jeudi.

Bangkok a commis des «actes d'agression délibérés et coordonnés», a affirmé la porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, Maly Socheata, en dénonçant les «mensonges et faux prétextes» des Thaïlandais coupables d'"invasion illégale» à ses yeux.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a évoqué de son côté des «tirs d'artillerie lourde» de l'armée cambodgienne visant des «maisons de civils» dans la province de Surin.

Plusieurs fronts

«Toute cessation des hostilités est impossible tant que le Cambodge fait preuve d'un manque flagrant de bonne foi et continue de violer de manière répétée les principes fondamentaux des droits humains et du droit humanitaire», a indiqué la diplomatie thaïlandaise.

L'armée thaïlandaise a aussi accusé dimanche le Cambodge de recourir à des «armes de longue portée».

Ces derniers jours, le conflit s'est répandu sur de multiples fronts, parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres entre eux, de la province thaïlandaise de Trat, populaire auprès des touristes, sur le golfe de Thaïlande jusqu'à une zone surnommée «le Triangle d'émeraude» pour sa proximité avec le Laos.

«Prêts à se rencontrer»

Donald Trump a annoncé samedi, après avoir échangé avec leurs dirigeants, que les deux pays étaient prêts à se rencontrer pour parvenir à un cessez-le-feu.

Le locataire de la Maison Blanche a salué deux «très bonnes conversations» et dit espérer que les deux voisins «s'entendront pendant encore de nombreuses années», dans un message sur son réseau Truth Social.

Bangkok a dit «accepter en principe de mettre en place un cessez-le-feu», tout en attendant de voir si l'intention de Phnom Penh était «sincère».

Le Premier ministre khmer Hun Manet a chargé son chef de la diplomatie, Prak Sokhonn, de se coordonner avec son homologue américain Marco Rubio en vue de «mettre fin» au conflit.

Droits de douane

La Thaïlande et le Cambodge sont en pleines discussions avec la Maison Blanche au sujet des droits de douane prohibitifs qui doivent frapper ces deux économies dépendantes des exportations le 1er août.

Donald Trump a affirmé qu'il était «inapproprié» de revenir à la table des négociations sur le volet commercial tant que les combats «n'auront pas cessé». Les Nations unies ont aussi exhorté samedi les deux voisins à conclure «immédiatement» un cessez-le-feu.

Appels à la trêve

Les relations diplomatiques entre les deux voisins, liés par de riches liens culturels et économiques, sont au plus bas depuis des décennies.

L'épisode en cours a fait 21 morts côté thaïlandais, dont huit soldats, alors que le Cambodge a fait état d'un bilan de 13 morts dont cinq militaires.

Plus de 138'000 Thaïlandais ont évacué les zones à risques, selon Bangkok, et plus de 80'000 Cambodgiens de leur côté de la frontière, d'après Phnom Penh.

Les deux pays contestent le tracé de leur frontière commune, définie durant l'Indochine française. Avant les combats actuels, l'épisode le plus violent lié à ce différend remontait à des affrontements autour du temple de Preah Vihear entre 2008 et 2011, qui avaient fait au moins 28 morts et des dizaines de milliers de déplacés.

Le tribunal des Nations Unies a donné raison au Cambodge deux fois, en 1962 et en 2013, sur la propriété du temple Preah Vihear, classé au patrimoine mondial par l'Unesco, et d'une zone alentour.