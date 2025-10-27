  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cameroun «Ils ont tiré!» : quatre morts lors de manifestations de l’opposition à Douala

ATS

27.10.2025 - 02:52

Quatre personnes sont décédées dimanche lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants de l'opposition à la veille des résultats officiels de l'élection présidentielle au Cameroun, ont indiqué les autorités de la région.

Des partisans de l'opposition ont manifesté dimanche au Cameroun (ici à Garoua). A Douala, quatre personnes ont été tuées.
Des partisans de l'opposition ont manifesté dimanche au Cameroun (ici à Garoua). A Douala, quatre personnes ont été tuées.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 02:52

27.10.2025, 07:17

Les sympathisants d'Issa Tchiroma Bakary sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays par centaines après un appel à manifester pacifiquement du candidat qui revendique la victoire à la présidentielle face au président sortant Paul Biya, 92 ans dont 43 au pouvoir.

Pour des élections «crédibles». Présidentielle au Cameroun : l’ONU dénonce des restrictions inquiétantes

Pour des élections «crédibles»Présidentielle au Cameroun : l’ONU dénonce des restrictions inquiétantes

«Ces individus ont attaqué la brigade de gendarmerie de Nkoulouloun et les commissariats de sécurité publique des 2e et 6e arrondissements de la ville de Douala (...) plusieurs éléments des forces de sécurité ont été blessés, et quatre personnes ont malheureusement perdu la vie» a expliqué Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral dans un communiqué paru dans la nuit de dimanche à lundi.

«Trois corps sont tombés devant nous»

Des manifestants ont exhibé des douilles de munitions qu'ils affirment avoir ramassé à la suite de tirs des forces de l'ordre aux abords de la gendarmerie de Nkoulouloun, devant un journaliste de l'AFP sur place. Les tirs, «à balles réelles» ont commencé après une salve de gaz lacrymogènes a relaté à l'AFP après l'affrontement, un participant qui a souhaité garder l'anonymat.

Ils n'échappent pas aux arnaques. En France, un juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers

Ils n'échappent pas aux arnaquesEn France, un juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers

«Ils ont tiré, trois personnes, trois corps sont tombés devant nous», a-t-il poursuivi. Le gouverneur de la région du Littoral a qualifié l'appel à manifester d'«irresponsable» alors que les autorités avaient interdit les rassemblements publics et restreint la circulation dans de nombreuses villes du pays.

M. Ivaha Diboua a également condamné «avec la plus grande fermeté ces actes de violence prémédités, qui constituent une atteinte grave à l'ordre public, à la sécurité et à la sûreté nationale de l'Etat». Le Conseil constitutionnel donnera les résultats définitifs du vote à partir de 11h00 à Yaoundé, la capitale.

Les plus lus

Recrudescence des cambriolages : la Suisse romande en première ligne
Deux appareils militaires américains s’écrasent en mer de Chine méridionale
Missile à propulsion nucléaire : Trump fustige un essai «inapproprié» de Moscou
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
Trump exclut de recourir à la vice-présidence pour rester au pouvoir
Un avion de la Lufthansa fait demi-tour à cause d'un émeutier