Une passagère du MV Hondius placée en quarantaine au Canada est «présumée positive» à l'hantavirus, a annoncé samedi l'agence de la santé publique du Canada. Elle a été hospitalisée dans l'ouest du pays.

La femme et son conjoint, hospitalisés au Canada, étaient des passagers du MV Hondius (archives). ATS

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«Une des quatre personnes à risque élevé qui s'étaient mises en quarantaine et faisaient l'objet d'une surveillance des symptômes a été testée présumée positive au hantavirus Andes», a indiqué l'agence dans un communiqué, qui cite les autorités de la province de Colombie-Britannique.

Cette femme a été hospitalisée jeudi «en compagnie de son conjoint qui présente également des symptômes légers», selon la même source, qui précise que le conjoint était également passager du Hondius.

«Tous deux resteront en quarantaine à l'hôpital», selon le communiqué. Une troisième personne qui se trouvait également en quarantaine a été hospitalisée pour y subir des examens. Les résultats des tests sont attendus dans les deux prochains jours.

Trois morts

«Le risque global pour la population générale au Canada lié à l'éclosion du hantavirus Andes associée au navire de croisière MV Hondius reste faible à l'heure actuelle», a souligné l'agence.

Quatre Canadiens se trouvaient à bord du navire touché par un foyer d'hantavirus, qui avait appareillé d'Argentine le 1er avril pour une traversée de l'océan Atlantique avec 88 passagers et 61 membres d'équipage.

Au niveau mondial, le bilan est de trois morts.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre l'hantavirus, mais les autorités sanitaires assurent que le risque est faible et rejettent toute comparaison avec la pandémie de Covid-19.