L'Australie est «consternée» par la condamnation à 13 ans de prison dans les territoires d'Ukraine occupés par la Russie d'un ressortissant australien. Moscou considère systématiquement les étrangers combattant pour l'Ukraine comme des «mercenaires», ce que punit la loi russe, et non comme des volontaires.

Le tribunal a reconnu cet ancien professeur de biologie âgé de 33 ans coupable de «participation à un conflit armé en tant que mercenaire» pour avoir combattu entre mars et décembre 2024 contre l'armée russe aux côtés des soldats ukrainiens (image d'illustratrion). sda

Keystone-SDA ATS

Canberra dénonce un «simulacre de procès» et a «clairement indiqué» que Moscou devait le traiter comme un prisonnier de guerre, par son statut de militaire d'active de l'armée régulière ukrainienne, a réagi la ministre australienne des affaires étrangères Penny Wong.

Oscar Jenkins, originaire de Melbourne, a été condamné vendredi «à 13 ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire de régime strict», a annoncé sur le réseau social Telegram le parquet de la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, une région presque totalement contrôlée par la Russie.

Le tribunal a reconnu cet ancien professeur de biologie âgé de 33 ans coupable de «participation à un conflit armé en tant que mercenaire» pour avoir combattu entre mars et décembre 2024 contre l'armée russe aux côtés des soldats ukrainiens.

«Sérieuses inquiétudes»

«La Russie est tenue de le traiter conformément au droit humanitaire international, notamment en lui assurant un traitement humain», a déclaré la ministre australienne.

Elle a ajouté que l'Australie avait «de sérieuses inquiétudes» concernant Oscar Jenkins et qu'elle travaillait avec des partenaires, dont l'Ukraine et le Comité international de la Croix-Rouge, pour plaider en faveur de son bien-être et de sa libération.

Plusieurs étrangers, notamment des Britanniques, ont été jugés par des tribunaux situés dans les territoires ukrainiens sous occupation russe ces trois dernières années.