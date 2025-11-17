  1. Clients Privés
Santé Cancer du col de l'utérus: le vaccin sauve un million de vies

ATS

17.11.2025 - 06:14

Le renforcement des campagnes de vaccination contre le papillomavirus humain (VPH) dans les pays à faible revenu a permis d'éviter plus d'un million de décès du cancer du col de l'utérus ces trois dernières années, a annoncé lundi l'alliance du vaccin, Gavi.

Le vaccin contre le papillomavirus humain, principale cause du cancer du col de l'utérus, est très efficace, avec un taux de mortalité de 17,4 pour 1000 enfants vaccinés.
Le vaccin contre le papillomavirus humain, principale cause du cancer du col de l'utérus, est très efficace, avec un taux de mortalité de 17,4 pour 1000 enfants vaccinés.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.11.2025, 06:14

«Plus d'un million de décès par cancer du col de l'utérus ont été évités et environ 86 millions de jeunes filles sont désormais protégées contre la principale cause de ce cancer, grâce à un effort concerté de trois ans mené par Gavi [...] et les pays à faible revenu», a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à une relance du programme de vaccination contre le papillomavirus humain en 2023 par Gavi pour protéger des millions de jeunes filles contre la principale cause du cancer du col de l'utérus et prévenir ainsi plus d'un million de décès.

«Cet effort collectif contribue à des progrès mondiaux majeurs vers l'élimination de l'une des maladies les plus mortelles pour les femmes», car encore aujourd'hui «toutes les deux minutes, une femme meurt d'un cancer du col de l'utérus», a souligné Sania Nishtar, présidente de cette organisation internationale qui s'appuie sur des financements publics et privés pour vacciner les enfants dans les pays les plus pauvres.

Vaccin très efficace

Ce cancer frappe plus durement les pays à faible revenu, qui manquent souvent de services de dépistage et d'un accès équitable aux traitements. Ces pays représentaient 90% des 350'000 décès dus au cancer du col de l'utérus enregistrés en 2022, selon Gavi.

Le vaccin contre le papillomavirus humain, principale cause du cancer du col de l'utérus, est très efficace, avec un taux de mortalité de 17,4 pour 1000 enfants vaccinés.

Les efforts de Gavi auraient permis au total d'éviter 1,4 million de décès, estime l'organisation. Avec plus de 50 pays ayant introduit le vaccin avec le soutien de Gavi d'ici à la fin 2025, celui-ci sera disponible dans des pays qui représentent collectivement 89% des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde.

