Venezuela Capture de Maduro: 32 Cubains tués selon La Havane

ATS

5.1.2026 - 06:59

Les hôpitaux au Venezuela ont refusé dimanche de fournir toute information sur les morts et les blessés lors de l'attaque américaine samedi, qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.

Un manifestant portant un masque à l'effigie du président américain Donald Trump se produit tandis que des manifestants scandent des slogans lors d'une manifestation contre le président américain Donald Trump et les actions militaires américaines au Venezuela, devant l'ambassade américaine à Séoul, en Corée du Sud, le 5 janvier 2026.
Un manifestant portant un masque à l'effigie du président américain Donald Trump se produit tandis que des manifestants scandent des slogans lors d'une manifestation contre le président américain Donald Trump et les actions militaires américaines au Venezuela, devant l'ambassade américaine à Séoul, en Corée du Sud, le 5 janvier 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 06:59

«Nous avons ordre de ne pas fournir d'informations»: c'est la réponse fournie à l'AFP dimanche au principal hôpital militaire du pays. L'agence de presse française s'est rendue dans sept centres médicaux de Caracas sans pouvoir y entrer ni accéder aux données, tandis que circulaient des rapports officieux faisant état de dizaines de décès.

Une organisation regroupant des médecins au Venezuela a fait état auprès de l'AFP d'environ 70 morts et 90 blessés. Une source militaire anonyme a indiqué qu'il y avait au moins 15 tués.

Le quotidien New York Times parle, lui, de 80 décès, citant une source au sein du gouvernement; tandis qu'un journaliste vénézuélien a publié une liste de 18 noms de militaires et membres du corps de sécurité de Maduro tués, selon lui.

Les autorités n'ont pas encore fourni de bilan officiel. L'AFP a demandé à trois reprises au gouvernement les chiffres, sans recevoir pour l'instant de réponse.

De son côté, le gouvernement cubain a indiqué dimanche que 32 de ses ressortissants avaient été tués «au cours des combats» lors de l'opération militaire américaine. Dans le même temps, le locataire du Bureau ovale a affirmé aux journalistes à bord d'Air Force One que «beaucoup de Cubains» ont perdu la vie, ajoutant qu'il y avait «malheureusement beaucoup de morts dans l'autre camp».

Nicolas Maduro a été capturé lors d'une opération spectaculaire des États-Unis à Caracas. Le président se trouvait dans une maison au sein de Fuerte Tiuna, une immense enclave militaire dans la capitale. Des affrontements ont notamment eu lieu entre les militaires américains et les gardes du corps de Maduro, selon les autorités américaines.

Samedi, le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino, avait indiqué que les frappes avaient touché des populations civiles et qu'il travaillait à établir un bilan. «L'information relève de la sécurité militaire», a argumenté un fonctionnaire à l'hôpital Carlos Arvelo, qui aurait reçu la majorité des victimes.

