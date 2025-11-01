  1. Clients Privés
«Discussion constructive» Carney estime que ses discussions avec Xi sont «un tournant»

ATS

1.11.2025 - 08:12

Le Premier ministre canadien Mark Carney a estimé samedi que ses discussions avec le président chinois Xi Jinping représentaient «un tournant» dans les relations tendues depuis plusieurs années entre la Chine et le Canada.

Le premier ministre canadien Mark Carney s'exprime en Corée du Sud samedi.
Le premier ministre canadien Mark Carney s'exprime en Corée du Sud samedi.
ATS

Keystone-SDA

01.11.2025, 08:12

01.11.2025, 08:13

Les entretiens vendredi entre le président chinois et le Premier ministre canadien, en marge du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie Pacifique (Apec) à Gyeongju, étaient les premiers entre des dirigeants des deux pays depuis 2017.

«Nous avons maintenant débloqué une voie pour résoudre les problèmes actuels», a déclaré M. Carney, à des journalistes à Gyeongju, expliquant disposer désormais d'"une ligne directe» avec Pékin.

«Notre discussion générale a été constructive», a-t-il indiqué, ajoutant qu'il avait évoqué la question des «interférences étrangères» au Canada attribuées à Pékin.

Mark Carney a précisé qu'il avait accepté une invitation de Xi Jinping à se rendre en Chine «au début de l'année prochaine».

«J'ai demandé à nos ministres et responsables de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis actuels et identifier des domaines de coopération et de croissance», a-t-il déclaré.

Les relations entre Pékin et Ottawa ont connu un coup de froid en 2018, après l'arrestation au Canada d'une responsable du groupe technologique chinois Huawei, et la détention de deux Canadiens par Pékin accusés d'espionnage.

En juillet, Mark Carney a annoncé une surtaxe de 25% sur les importations de plusieurs catégories d'acier de Chine.

Pékin a annoncé le mois suivant qu'il commencerait à imposer un droit de douane temporaire de 75,8% sur les importations de canola canadien, un oléagineux utilisé pour l'alimentation et les biocarburants.

Mais le Canada pourrait à présent tenter un rapprochement avec Pékin pour contrer l'offensive douanière américaine qui menace son économie.

