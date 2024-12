L'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans, était venu une fois en Suisse, avant d'accéder à la présidence des Etats-Unis en 1971. En 1960, il avait participé à la conférence Bilderberg au Bürgenstock (NW), une réunion de personnalités influentes du monde politique et économique.

En 1960, Jimmy Carter avait participé à la conférence Bilderberg au Bürgenstock (NW), une réunion de personnalités influentes du monde politique et économique. (image d'illustration, archives) Keystone

Keystone-SDA, kafa, ats ATS

En 2003, M. Carter s'était engagé en faveur de l'Initiative de Genève, une initiative de paix lancée par des représentants non officiels d'Israël et des Palestiniens avec le soutien financier et logistique de la Suisse visant à résoudre le conflit au Proche-Orient.

«Ce que l'accord de Genève prévoit est parfaitement et précisément compatible avec l'objectif ultime de la feuille de route et des accords d'Oslo de 1993», avait alors déclaré l'ex-président démocrate, pointant un texte «important» et «potentiellement utile». Il estimait cependant que la «feuille de route» était morte, «tuée» par sa mise en oeuvre «par étapes».

«Nous sommes très reconnaissants envers la Suisse», avait ajouté M. Carter, louant le rôle du ministère suisse des affaires étrangères, alors dirigé par Micheline Calmy-Rey, dans la mise en place de l'Initiative de Genève. Le document avait été signé en octobre 2003 entre deux anciens ministres, un Israélien et un Palestinien à Genève devant quelque 800 invités.

La Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, à gauche, avec l'ancien président américain Jimmy Carter, à droite, lors d'une rencontre avec les Elders, des personnalités mondiales à la retraite, au Mont-Pèlerin, dans l'ouest de la Suisse, le mardi 9 novembre 2010. (KEYSTONE/Dominic Favre) KEYSTONE

Outre Jimmy Carter, d'autres lauréats du prix Nobel de la paix Lech Walesa, John Hume et Nelson Mandela, qui était connecté par message vidéo, faisaient partie des invités. La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey avait reçu le document après la cérémonie et l'a officiellement déposé en Suisse.

Vingt ans plus tard, à la fin 2023, la Suisse s'est désengagée financièrement de l'Initiative de Genève. Une nouvelle évaluation en 2020 avait conclu que son efficacité avait diminué en raison de son manque de soutien politique en Israël comme en Palestine.