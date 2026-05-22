A Athènes, Ignazio Cassis a renforcé le dialogue sur les relations bilatérales, la sécurité régionale et les enjeux européens, dans un contexte marqué par la présidence suisse de l’OSCE. Le ministre des affaires étrangères a aussi inauguré la nouvelle Maison suisse.

Ignazio Cassis et Ioannis Loverdos, vice-ministre grec des Affaires étrangères, lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle ambassade suisse à Athènes, en Grèce, qui réunit sous un même toit l’ambassade de Suisse, l’École suisse d’archéologie en Grèce et le Flux Laboratory. ATS

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Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a mené ce vendredi à Athènes des entretiens avec le ministre grec des Affaires étrangères, Giórgos Gerapetrítis, consacrés aux relations bilatérales, à la coopération économique, scientifique et culturelle ainsi qu’au Programme de coopération suisse-grec inscrit dans le cadre de la deuxième contribution suisse à la cohésion européenne.

Présidence de l'OSCE

Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’est également entretenu avec le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, au sujet des questions de sécurité régionale dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), que la Suisse préside en 2026. Les deux pays coopèrent déjà dans le cadre du Partenariat pour la paix de l’OTAN, notamment au sein de la mission KFOR.

La Suisse assume la présidence de l’OSCE en 2026 dans un contexte marqué par les tensions persistantes sur la sécurité européenne. Selon le porte-parole du DFAE, Nicolas Bideau joint par Keystone-ATS, la Grèce partage une approche similaire en matière de multilatéralisme. Le pays siège actuellement au Conseil de sécurité de l’ONU et joue un rôle important pour la stabilité régionale, notamment en Méditerranée orientale et dans les Balkans occidentaux.

Coopération migratoire

Doté de 40 millions de francs pour la période 2022-2026, le Programme de coopération suisse-grec soutient notamment des projets liés à la migration, un domaine présenté comme un exemple concret du partenariat entre la Suisse et un Etat membre de l’UE situé sur l’une des principales routes d’entrée vers l’Europe.

Dans ce cadre, la Suisse soutient la Grèce afin de renforcer les structures d’accueil, améliorer les procédures d’asile, prendre en charge les mineurs non accompagnés et favoriser l’intégration des personnes appelées à rester, avec l’objectif affiché de contribuer à une gestion plus stable et efficace des flux migratoires.

Au-delà des liens politiques, les deux pays entretiennent également des relations humaines et économiques soutenues: les échanges bilatéraux ont atteint environ 880 millions d’euros pour les biens et 1,4 milliard d’euros pour les services en 2025. Plus de 800'000 touristes suisses se sont rendus en Grèce l’an dernier, tandis que les quelque 70 entreprises helvétiques implantées en Grèce emploient plus de 12'000 personnes.

Nouvelle ambassade suisse à Athènes

A l’occasion de sa visite, Ignazio Cassis a également inauguré la nouvelle ambassade suisse à Athènes. Celle-ci a été pensée comme une «Maison suisse de la culture, de la recherche et de la diplomatie», réunissant sous un même toit l’ambassade de Suisse, l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce et la fondation culturelle Flux Laboratory.

«Pour la première fois, diplomatie, culture, science s’y rencontrent dans un espace vivant», a écrit le conseiller fédéral tessinois sur son compte X.