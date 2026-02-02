Selon le conseiller fédéral Ignazio Cassis, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) doit intensifier ses efforts pour mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En sa qualité de président de l'OSCE, le ministre suisse des affaires étrangères s'est rendu lundi à Kiev et une visite à Moscou est prévue.

M. Cassis a annoncé lundi son voyage dans un message publié sur la plateforme X. Il se trouve à Kiev afin de réaffirmer le rôle de l'OSCE en tant que plateforme de dialogue. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a également souligné que l'objectif était d'instaurer une paix durable, fondée sur le droit international et les principes d'Helsinki de l'OSCE.

Les principes d'Helsinki sont inscrits dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) du 1er août 1975. Ils comprennent notamment le renoncement à la menace ou à l'usage de la force, l'inviolabilité des frontières et l'intégrité territoriale des États.

Le message était accompagné d'une photo montrant le Tessinois, son homologue ukrainien Andrij Sybiha et le secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioglu à la gare de Kiev.

Rôle de médiateur

MM. Cassis et Sybiha ont ensuite eu des entretiens dans la capitale ukrainienne. Ils ont notamment discuté de la dynamique des efforts de paix et de la situation sur le champ de bataille, a écrit ce dernier dans l'après-midi sur X. Selon le ministre ukrainien, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont également été abordées.

De son côté, Ignazio Cassis a écrit après la rencontre qu'ils avaient discuté de la situation sur place et des efforts diplomatiques en cours, mais aussi du rôle de l'OSCE, en se basant sur l'expérience de l'organisation et son rôle de «plateforme inclusive pour le dialogue».

Le chef du DFAE avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.

Visite en Russie

Le ministère russe des affaires étrangères a annoncé lundi que le Tessinois se rendrait à Moscou vendredi prochain. L'OSCE a confirmé la visite sur son site. En sa qualité de président de l'organisation, Ignazio Cassis y mènera des discussions avec le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Selon un message de la porte-parole du ministère russe Maria Zakharova sur Telegram, la réunion dans la capitale russe sera axée sur «la recherche de solutions pour surmonter la crise profonde que traverse actuellement l'OSCE».

Marginalisée

En effet, l'ancienne CSCE a joué un rôle central dans la politique de détente pendant la guerre froide dans la seconde moitié des années 1970 et dans les années 1980. Même après l'annexion de la Crimée et le début des combats dans le Donbass, l'organisation a d'abord contribué à apaiser la situation, notamment grâce à une mission d'observation non armée. À l'époque déjà, l'OSCE était présidée par la Suisse.

Mais avec le début de l'attaque russe contre l'ensemble de l'Ukraine en février 2022, l'OSCE a été de plus en plus marginalisée. Par exemple, depuis qu'il a entamé son deuxième mandat de président des États-Unis, Donald Trump mise principalement sur des négociations bilatérales avec Moscou et Kiev.