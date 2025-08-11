  1. Clients Privés
«Un modèle de diplomatie» Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères

ATS

11.8.2025 - 16:15

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a effectué sa première visite officielle en Suisse. En marge du 78e Festival du film de Locarno, il a qualifié la Suisse de «partenaire le plus proche et le plus précieux de la Grande-Bretagne».

Le partenariat entre les deux pays est «un modèle de diplomatie», a déclaré David Lammy. Tout comme les années 1920, époque des Accords de paix de Locarno, la période actuelle est elle aussi marquée par une «quête de clarté, de force et de conviction».

Nous vivons dans une ère «post-humaine» et la société est en train de se réinventer, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères à Locarno. «Si nous agissons ensemble, nous pouvons changer le cours des choses», estime-t-il.

