Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mandat de l'«apaisement» Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !

ATS

28.3.2026 - 20:15

Catherine Trautmann a été officiellement élue maire de Strasbourg samedi lors du conseil municipal. Retrouvant un siège qu'elle avait quitté il y a 25 ans, elle a promis de faire de ce mandat celui de l'«apaisement» après une campagne parfois âpre.

Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann retrouve le fauteuil de maire de Strasbourg qu'elle a déjà occupé à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001.
Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann retrouve le fauteuil de maire de Strasbourg qu'elle a déjà occupé à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001.
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 20:15

28.03.2026, 20:16

«Je ferai mon possible pour que ce mandat soit celui de l'apaisement», a déclaré Mme Trautmann, appelant à «sortir des anathèmes, des postures, de cette politique du ressentiment». «La politique de l'action plutôt que celle du dogme, voilà ma boussole», a-t-elle aussi dit, dans une pique à l'équipe écologiste sortante dont elle avait fustigé le «dogmatisme» pendant la campagne.

«Nous ne serons pas dans le ressentiment (...) dans la caricature ni le mensonge», lui a répondu la maire écologiste sortante, Jeanne Barseghian, souhaitant incarner une «opposition exigeante et constructive».

Mais elle a averti: «Face à l'immobilisme, nous serons toujours du côté de l'action. Face à la nostalgie du passé, nous porterons la vision du futur. Et face à la résignation et au repli, nous porterons l'espoir.»

Campagne tendue

Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann, 75 ans, a déjà été maire de Strasbourg à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001. Elle siège depuis 1983 au conseil municipal. «Ce n'est pas une première, mais c'est toujours un moment particulier», a-t-elle glissé à des journalistes avant le conseil.

Mme Trautmann l'a emporté avec 37% des voix à l'issue d'une campagne parfois tendue, marquée par l'inimitié affichée entre elle et la sortante, et par des ralliements inattendus.

Catherine Trautmann s'était alliée avec le candidat Horizons pendant l'entre-deux-tours, face à Mme Barseghian, rejointe par le candidat Insoumis, dont l'alliance a rassemblé 31,7% des voix. Le candidat LR Jean-Philippe Vetter a réuni pour sa part 31,3% des voix.

Après ces élections, «le peuple de Strasbourg se réveille divisé en trois blocs», a déclaré l'Insoumis Florian Kobryn. «Votre campagne a joué de toutes les ambiguïtés», a-t-il lancé à Mme Trautmann l'appelant à «trancher et choisir de quel côté de l'histoire vous souhaitez vous placer».

Il l'a appelée notamment à suspendre le jumelage avec la ville israélienne de Ramat Gan. Lors du conseil, deux conseillères municipales Insoumises, Lisa Farault et Halima Meneceur, arboraient un keffieh palestinien sur leurs épaules.

Les plus lus

Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»
«Je ne pointe pas un commanditaire, mais il y a quand même une suspicion»
Les Houthis yéménites entrent dans la guerre: quelles conséquences?
Pourquoi Charlene était tout en blanc et les autres femmes tout en noir ?
Fribourg-Gottéron n’a plus droit à l’erreur, Davos valide son billet
Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !