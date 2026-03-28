Mandat de l'«apaisement»Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !
ATS
28.3.2026 - 20:15
Catherine Trautmann a été officiellement élue maire de Strasbourg samedi lors du conseil municipal. Retrouvant un siège qu'elle avait quitté il y a 25 ans, elle a promis de faire de ce mandat celui de l'«apaisement» après une campagne parfois âpre.
Keystone-SDA
28.03.2026, 20:15
28.03.2026, 20:16
ATS
«Je ferai mon possible pour que ce mandat soit celui de l'apaisement», a déclaré Mme Trautmann, appelant à «sortir des anathèmes, des postures, de cette politique du ressentiment». «La politique de l'action plutôt que celle du dogme, voilà ma boussole», a-t-elle aussi dit, dans une pique à l'équipe écologiste sortante dont elle avait fustigé le «dogmatisme» pendant la campagne.
«Nous ne serons pas dans le ressentiment (...) dans la caricature ni le mensonge», lui a répondu la maire écologiste sortante, Jeanne Barseghian, souhaitant incarner une «opposition exigeante et constructive».
Mais elle a averti: «Face à l'immobilisme, nous serons toujours du côté de l'action. Face à la nostalgie du passé, nous porterons la vision du futur. Et face à la résignation et au repli, nous porterons l'espoir.»
Campagne tendue
Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann, 75 ans, a déjà été maire de Strasbourg à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001. Elle siège depuis 1983 au conseil municipal. «Ce n'est pas une première, mais c'est toujours un moment particulier», a-t-elle glissé à des journalistes avant le conseil.
Mme Trautmann l'a emporté avec 37% des voix à l'issue d'une campagne parfois tendue, marquée par l'inimitié affichée entre elle et la sortante, et par des ralliements inattendus.
Catherine Trautmann s'était alliée avec le candidat Horizons pendant l'entre-deux-tours, face à Mme Barseghian, rejointe par le candidat Insoumis, dont l'alliance a rassemblé 31,7% des voix. Le candidat LR Jean-Philippe Vetter a réuni pour sa part 31,3% des voix.
Après ces élections, «le peuple de Strasbourg se réveille divisé en trois blocs», a déclaré l'Insoumis Florian Kobryn. «Votre campagne a joué de toutes les ambiguïtés», a-t-il lancé à Mme Trautmann l'appelant à «trancher et choisir de quel côté de l'histoire vous souhaitez vous placer».
Il l'a appelée notamment à suspendre le jumelage avec la ville israélienne de Ramat Gan. Lors du conseil, deux conseillères municipales Insoumises, Lisa Farault et Halima Meneceur, arboraient un keffieh palestinien sur leurs épaules.