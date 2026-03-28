Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !

Catherine Trautmann a été officiellement élue maire de Strasbourg samedi lors du conseil municipal. Retrouvant un siège qu'elle avait quitté il y a 25 ans, elle a promis de faire de ce mandat celui de l'«apaisement» après une campagne parfois âpre.

Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann retrouve le fauteuil de maire de Strasbourg qu'elle a déjà occupé à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001. ATS

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«Je ferai mon possible pour que ce mandat soit celui de l'apaisement», a déclaré Mme Trautmann, appelant à «sortir des anathèmes, des postures, de cette politique du ressentiment». «La politique de l'action plutôt que celle du dogme, voilà ma boussole», a-t-elle aussi dit, dans une pique à l'équipe écologiste sortante dont elle avait fustigé le «dogmatisme» pendant la campagne.

«Nous ne serons pas dans le ressentiment (...) dans la caricature ni le mensonge», lui a répondu la maire écologiste sortante, Jeanne Barseghian, souhaitant incarner une «opposition exigeante et constructive».

Mais elle a averti: «Face à l'immobilisme, nous serons toujours du côté de l'action. Face à la nostalgie du passé, nous porterons la vision du futur. Et face à la résignation et au repli, nous porterons l'espoir.»

Campagne tendue

Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann, 75 ans, a déjà été maire de Strasbourg à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001. Elle siège depuis 1983 au conseil municipal. «Ce n'est pas une première, mais c'est toujours un moment particulier», a-t-elle glissé à des journalistes avant le conseil.

Mme Trautmann l'a emporté avec 37% des voix à l'issue d'une campagne parfois tendue, marquée par l'inimitié affichée entre elle et la sortante, et par des ralliements inattendus.

Catherine Trautmann s'était alliée avec le candidat Horizons pendant l'entre-deux-tours, face à Mme Barseghian, rejointe par le candidat Insoumis, dont l'alliance a rassemblé 31,7% des voix. Le candidat LR Jean-Philippe Vetter a réuni pour sa part 31,3% des voix.

Après ces élections, «le peuple de Strasbourg se réveille divisé en trois blocs», a déclaré l'Insoumis Florian Kobryn. «Votre campagne a joué de toutes les ambiguïtés», a-t-il lancé à Mme Trautmann l'appelant à «trancher et choisir de quel côté de l'histoire vous souhaitez vous placer».

Il l'a appelée notamment à suspendre le jumelage avec la ville israélienne de Ramat Gan. Lors du conseil, deux conseillères municipales Insoumises, Lisa Farault et Halima Meneceur, arboraient un keffieh palestinien sur leurs épaules.