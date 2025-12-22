CBS bloque un reportage sur les expulsions de Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Acte de «censure» CBS bloque un reportage sur les expulsions de Trump

ATS

22.12.2025 - 18:13

La nouvelle rédactrice en chef de la chaîne américaine CBS a bloqué ce week-end la diffusion d'un reportage sur les conséquences des expulsions brutales menées par l'administration Trump, un acte de «censure» et une «décision politique», selon son autrice citée par la presse.

Cet épisode intervient dans un contexte de grandes manoeuvres de rachats dans les groupes de médias américains (archives).
Cet épisode intervient dans un contexte de grandes manoeuvres de rachats dans les groupes de médias américains (archives).
sda

Keystone-SDA

22.12.2025, 18:13

Cet épisode intervient dans un contexte de grandes manoeuvres de rachats dans les groupes de médias américains, le tout dans l'ombre de Donald Trump, proche des propriétaires de la maison-mère de CBS.

La mythique émission d'investigation «60 minutes» devait diffuser dimanche soir un long sujet donnant la parole à des Vénézuéliens expulsés par les autorités américaines en mars, non pas vers leur pays, mais vers la gigantesque prison de haute sécurité du Salvador.

Mais quelques heures avant une diffusion sur ce qui est peut-être le programme de télévision la plus prestigieux du journalisme américain, CBS annonce que le reportage «sera diffusé lors d'une prochaine émission».

C'est Bari Weiss, critique de longue date de ce qu'elle juge être le conformisme intellectuel des médias progressistes, qui a pris la décision de bloquer sa diffusion, affirme dans un email interne rapporté par la presse américaine la journaliste à l'origine du reportage, Sharyn Alfonsi.

«Censure»

Le sujet «est factuellement correct. J'estime que le retirer maintenant, après toutes les vérifications rigoureuses réalisées en interne, ne correspond pas à une décision éditoriale, mais à une décision politique», écrit la reporter. En ne diffusant pas un reportage déjà annoncé, «le grand public va y voir, à raison, une censure d'entreprise», ajoute-t-elle.

Le sujet «a besoin de davantage de travail», affirme CBS dans un communiqué cité par le New York Times.

Bari Weiss a été nommée en octobre au poste de rédactrice en chef de CBS News, moins de trois mois après le rachat de Paramount, maison-mère de CBS, par Skydance, possession de la famille Ellison, proche de Donald Trump.

Paramount-Skydance cherche actuellement à racheter Warner Bros Discovery à la place de Netflix, une bataille sur laquelle Donald Trump compte influer, notamment via le régulateur de la concurrence.

Le président américain, très virulent à l'égard des médias critiques à son égard, est parvenu cet été à ce que Paramount accepte de verser 16 millions de dollars pour mettre un terme à sa procédure dans laquelle le milliardaire républicain reprochait à «60 minutes» d'avoir modifié de façon trompeuse une interview de sa rivale démocrate Kamala Harris.

Les plus lus

CBS bloque un reportage sur les expulsions de Trump
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux
Trump nomme un envoyé spécial pour le Groenland : le Danemark «indigné»
Meillard s’offre un beau cadeau, McGrath «sabote» Noël