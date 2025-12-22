CBS bloque un reportage sur les expulsions de Trump

La nouvelle rédactrice en chef de la chaîne américaine CBS a bloqué ce week-end la diffusion d'un reportage sur les conséquences des expulsions brutales menées par l'administration Trump, un acte de «censure» et une «décision politique», selon son autrice citée par la presse.

Cet épisode intervient dans un contexte de grandes manoeuvres de rachats dans les groupes de médias américains (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Cet épisode intervient dans un contexte de grandes manoeuvres de rachats dans les groupes de médias américains, le tout dans l'ombre de Donald Trump, proche des propriétaires de la maison-mère de CBS.

La mythique émission d'investigation «60 minutes» devait diffuser dimanche soir un long sujet donnant la parole à des Vénézuéliens expulsés par les autorités américaines en mars, non pas vers leur pays, mais vers la gigantesque prison de haute sécurité du Salvador.

Mais quelques heures avant une diffusion sur ce qui est peut-être le programme de télévision la plus prestigieux du journalisme américain, CBS annonce que le reportage «sera diffusé lors d'une prochaine émission».

C'est Bari Weiss, critique de longue date de ce qu'elle juge être le conformisme intellectuel des médias progressistes, qui a pris la décision de bloquer sa diffusion, affirme dans un email interne rapporté par la presse américaine la journaliste à l'origine du reportage, Sharyn Alfonsi.

«Censure»

Le sujet «est factuellement correct. J'estime que le retirer maintenant, après toutes les vérifications rigoureuses réalisées en interne, ne correspond pas à une décision éditoriale, mais à une décision politique», écrit la reporter. En ne diffusant pas un reportage déjà annoncé, «le grand public va y voir, à raison, une censure d'entreprise», ajoute-t-elle.

Le sujet «a besoin de davantage de travail», affirme CBS dans un communiqué cité par le New York Times.

Bari Weiss a été nommée en octobre au poste de rédactrice en chef de CBS News, moins de trois mois après le rachat de Paramount, maison-mère de CBS, par Skydance, possession de la famille Ellison, proche de Donald Trump.

Paramount-Skydance cherche actuellement à racheter Warner Bros Discovery à la place de Netflix, une bataille sur laquelle Donald Trump compte influer, notamment via le régulateur de la concurrence.

Le président américain, très virulent à l'égard des médias critiques à son égard, est parvenu cet été à ce que Paramount accepte de verser 16 millions de dollars pour mettre un terme à sa procédure dans laquelle le milliardaire républicain reprochait à «60 minutes» d'avoir modifié de façon trompeuse une interview de sa rivale démocrate Kamala Harris.