Un milliardaire donne une idée au président Trump et investit lui-même peu après. Le cas de Ronald Lauder montre comment des visions géopolitiques se transforment en affaires rentables et où les frontières entre amitié, influence et intérêt personnel s'estompent.

Le milliardaire Ronald Lauder serait très intéressé par l'annexion du Groenland. EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT/KEYSTONE (Archivbild)

Rédaction blue News Gabriela Beck

Parfois, les projets géopolitiques ne naissent pas dans les think tanks, mais dans le cercle d'amis. C'est ce que décrit John Bolton au «Guardian». L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump affirme que c'est «un éminent homme d'affaires» qui aurait été le premier à proposer au président que les Etats-Unis achètent le Groenland. C'était pendant le premier mandat de Trump et l'homme en question était Ronald Lauder - héritier d'un empire cosmétique, milliardaire - et ami de Donald Trump.

Lauder et Trump se connaissent depuis les années 1960, lorsque les deux hommes fréquentaient la même prestigieuse école de commerce. Après la première victoire électorale de ce dernier en 2016, il a soutenu financièrement le président et l'a défendu publiquement lorsque la santé mentale de Trump a été remise en question en 2018. Sur le plan politique, Lauder a conseillé le président, selon ses propres dires, sur des «défis diplomatiques complexes». Le Groenland en fait apparemment partie.

Ce qui a commencé comme une inspiration privée est rapidement devenu une option sérieuse à la Maison Blanche. Après l'intervention de Lauder, les possibilités d'étendre l'influence américaine sur le territoire danois ont été examinées. En février dernier, peu après le retour de Trump à la Maison Blanche, Lauder l'a défendu avec véhémence lorsque le président a envisagé publiquement une prise de contrôle militaire de la plus grande île du monde. «Le concept de Trump pour le Groenland n'a jamais été absurde, il était stratégique», écrivait Lauder dans le «New York Post».

La fixation de Trump sur le Groenland correspond toutefois à son style de direction, selon Bolton: les idées du cercle d'amis deviennent une raison d'Etat.

Potentiel de rendement

Il est frappant de voir à quel point les suggestions politiques de Lauder sont étroitement liées à ses propres intérêts commerciaux. Alors que Trump réfléchissait publiquement à l'achat, à l'influence ou même à l'annexion du Groenland, Lauder développait des participations sur l'île. Les registres danois des entreprises montrent des investissements d'une entreprise new-yorkaise dont les propriétaires sont anonymes. L'un des projets: l'exportation d'eau de source «de luxe» de l'Arctique.

Lorsqu'un journal danois a rapporté en décembre que Lauder faisait partie des investisseurs, il a cité un homme d'affaires groenlandais impliqué dans le projet: «Lauder et ses partenaires au sein du groupe d'investisseurs ont une très bonne compréhension du marché du luxe et y ont accès», a-t-il déclaré.

Ce groupe d'investisseurs prévoit en outre d'extraire de l'énergie hydraulique du plus grand lac du Groenland pour alimenter une fonderie d'aluminium. Lauder lui-même a déclaré ouvertement qu'il travaillait depuis des années avec des représentants économiques et gouvernementaux du Groenland sur des «investissements stratégiques». Que cette stratégie fasse partie de la politique étrangère américaine est pour le moins remarquable.

Accord sur les matières premières en Ukraine

Le schéma se répète ailleurs. Dans une lettre fuitée en novembre 2023, envoyée par le patron de la société minière TechMet au président ukrainien Volodymyr Selenskyj, Lauder était cité comme faisant partie d'un consortium qui souhaitait exploiter un gisement de lithium dans ce pays déchiré par la guerre.

Au même moment, Trump demandait publiquement à avoir accès aux ressources minières de ce pays marqué par la guerre. Un accord en ce sens entre Washington et Kiev a finalement ouvert la voie à des appels d'offres.

Lauder avait alors déclaré qu'il n'avait pas discuté des ressources minérales ukrainiennes avec Trump en personne, mais qu'il abordait le sujet «depuis de nombreuses années avec différents acteurs aux États-Unis et en Ukraine».

Le premier projet de lithium aurait été attribué à ce même consortium. Ni Lauder ni la Maison Blanche n'ont souhaité s'exprimer à ce sujet.

L'implication manifeste de Lauder dans l'élaboration de la politique américaine renforce les doutes quant à d'éventuels conflits d'intérêts durant le second mandat de Trump et à l'enrichissement manifeste de personnes de son entourage.

Les critiques y voient un cas d'école sur la manière dont le pouvoir et le capital se fondent dans le cercle le plus étroit - et comment la politique étrangère devient une occasion de faire des affaires privées.