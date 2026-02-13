Un théoricien du complot à la Maison Blanche: après la défaite électorale de Trump en 2020, Kurt Olsen était en première ligne des négationnistes. Désormais, le juriste doit garantir des élections sûres pour le président américain. Qui est cet homme qui a désormais accès aux informations les plus secrètes ?

Un négationniste électoral à la Maison Blanche : Kurt Olsen est le «directeur de la sécurité et de l'intégrité des élections» de Trump. Image : IMAGO/USA TODAY Network/Mark Henle/The Republic

Maximilian Haase Maximilian Haase

Pendant longtemps, on ne connaissait son nom que dans les cercles qui, aux Etats-Unis, qualifient les élections de 2020 de «volées». Si les choses sont en train de changer et que Kurt Olsen est sur toutes les lèvres, c'est surtout grâce à Donald Trump: le président américain a rapidement fait de l'avocat l'un des juristes les plus influents de la Maison Blanche.

En tant que «Director for Election Security and Integrity» - sécurité et intégrité des élections - il peut déclencher des enquêtes pénales. Et c'est ce qu'il fait: selon le «New York Times», Olsen est à l'origine de la dernière perquisition du FBI dans le comté de Fulton, dans l'État de Géorgie. L'enquête porte à nouveau sur les élections présidentielles de 2020, dont les résultats ont été vérifiés et confirmés à de nombreuses reprises, mais sont toujours contestés par Trump et ses alliés.

De l'assaut du Capitole au procès

Lorsque Olsen a commencé sa carrière dans les années 1990 dans un grand cabinet d'avocats, il n'avait rien à voir avec le droit électoral, explique le «NYT». Cela a changé après la défaite de Trump en 2020. Dans une déclaration sous serment en 2023, Olsen a expliqué qu'il pensait alors «que quelque chose n'allait pas».

Il s'est joint à un cercle de juristes républicains qui ont tenté de renverser le résultat des élections par voie judiciaire. Il a notamment déposé un recours devant la Cour suprême en 2020, mais la Cour l'a rejeté.

Le 6 janvier 2021, Olsen aurait, selon le portrait du «NYT», téléphoné à plusieurs reprises à Trump, notamment le matin avant que le président de l'époque ne rassemble ses partisans près de la Maison Blanche. D'autres entretiens auraient également eu lieu après l'assaut du Capitole.

Après son départ de la présidence des États-Unis, Trump a présenté Olsen à Mike Lindell, le chef de MyPillow, qui a publiquement affirmé que les machines à voter avaient été manipulées. Ensemble, ils ont soutenu un mouvement d'activistes et d'experts en cybersécurité autoproclamés qui ont semé le doute sur les machines à voter par le biais de plaintes, de conférences et d'apparitions dans les médias.

Olsen a souvent joué le rôle de juriste. Il a notamment représenté Kari Lake dans sa tentative de contester a posteriori l'élection du gouverneur de l'Arizona en 2022. Un juge fédéral avait alors sanctionné Olsen pour «affirmations fausses, trompeuses et non étayées», comme le rapporte un article de «Politico».

D'autres procédures ont également échoué. Mais ces échecs n'ont apparemment pas nui à sa carrière.

Accès aux informations les plus secrètes

Aujourd'hui, l'influence d'Olsen s'étend bien au-delà des salles d'audience. Selon «Politico», Trump aurait ordonné aux services secrets américains d'accorder à Olsen l'accès à des informations sensibles sur les élections de 2020. Deux personnes proches du dossier ont déclaré qu'Olsen avait eu accès à des programmes particulièrement secrets.

«Chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il appelle simplement le président», a déclaré une personne proche d'Olsen, citée par le magazine. Un proche allié de Trump a exprimé des doutes quant à l'aptitude d'Olsen - il n'a «aucun passé» dans le domaine du renseignement.

La CIA a confirmé la collaboration à «Politico» : «Le président a demandé à M. Olsen d'examiner des informations de renseignement en rapport avec l'élection de 2020 et l'agence s'assure qu'il obtient l'accès nécessaire».

Selon les experts, il ne s'agit pas seulement du passé. Alors que les Etats-Unis se dirigent vers les prochaines élections de mi-mandat, la question de savoir quel rôle les institutions gouvernementales doivent jouer dans le réexamen d'une élection décidée depuis longtemps se fait de plus en plus pressante. Kurt Olsen est au cœur de cette évolution.

Quand les complotistes obtiennent le pouvoir

Pour les critiques, Olsen est un symbole de la manière dont les récits de conspiration obtiennent le pouvoir de l'Etat. Il a «des antécédents d'abus de sa licence d'avocat pour répandre des mensonges sur nos élections», cite le journal Christine P. Sun du States United Democracy Center. Il utilise désormais son rôle au sein du gouvernement pour prendre des mesures «motivées par les mêmes mensonges».

En bref, un homme qui, après l'élection de 2020, était un membre éminent du mouvement «Stop the Steal» et «Big Lie» et qui propageait des théories du complot, est désormais un élément important de l'appareil du pouvoir. Il n'est pas le seul dans l'administration Trump à avoir de telles opinions, et pourtant, comme l'exprime le «New York Times»: «Même au sein d'une association de théoriciens du complot, M. Olsen se distingue».